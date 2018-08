Stürzenbecher (SPÖ): Mieten im Gemeindebau ein Drittel niedriger als am privaten Sektor

Wien (OTS/SPW-K) - "Wer lesen kann, ist im Vorteil, denn selbst die 'Agenda'-Erhebung belegt: Die Miete im Gemeindebau ist um ein Drittel niedriger als am privaten Sektor. Auch die Mietsteigerung ist nicht nur deutlich unter jener des privaten Sektors, sondern auch signifikant unter dem Durchschnittswert", so SP-Gemeinderat Kurt Stürzenbecher.



Das alles zeigt: Wohnen im Gemeindebau ist in Wien die günstigste Wohnform, die vor allem auch die stark nachgefragten kleineren bis mittleren Wohngrößen im Programm hat. "Der soziale Wohnbau Wiens ist die größte Mittelstandsförderung. Darüber hinaus auch ein maßgeblicher Faktor für soziale Durchmischung und Frieden. Dass es in Wien keine No-Go-Areas, wie in anderen Metropolen gibt, kommt nicht von ungefähr", ist der Gemeinderat überzeugt. "Die FPÖ dagegen hat preistreibende Maßnahmen für Wiens Mieterinnen und Mieter angekündigt und dafür von der Zinshauslobby tosenden Applaus geerntet. Dass sie sich nun auf einen deklarierten neoliberalen Thinktank stützt zeigt einmal mehr, dass die FPÖ gemeinsam mit der ÖVP endgültig zum Angriff auf die Geldbörsen und damit auch auf die soziale Sicherheit der arbeitenden Menschen in Österreich bläst."



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Tom Woitsch

Kommunikation

(01) 4000-81 923

tom.woitsch @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at