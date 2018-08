Ferienprogramm auf Schloss Hof ab 4. August

Kinderkultur, Workshops, Abenteuer und ein Streichelzoo

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Samstag, 4. August, startet auf Schloss Hof wieder das „Großer Ferienspaß“ betitelte Ferienprogramm, das bis Sonntag, 2. September, mit täglichen Workshops sowie einem eigenen Kinderkultur-Programm an Wochenenden und Feiertagen jede Menge Spiel, Spaß und Unterhaltung garantiert. So können die Kinder beim Workshop „Perücke-Fächer-Menuett“ eine Zeitreise in das 18. Jahrhundert unternehmen, Basteln, Verkleiden und Tanzen inklusive. Beim Workshop „Backe, backe Kuchen” werden Minibrote selbst gebacken und frisch aus dem Ofen vernascht. Beim Workshop „Gänseblümchen & Co” wiederum gestalten die kleinen Gäste ihren eigenen Mini-Garten im Blumentopf für zu Hause.

Zusätzlich zu diesen Workshops wird an den Wochenenden und Feiertagen ein buntes Kinderkultur-Programm geboten: Konzerte laden zum Mitsingen und Mittanzen ein, Zaubershows entführen in die Welt der Magie, Kasperl- und Marionettentheater sowie Lesungen sorgen für Spannung. Die kleinen Gäste können sich zudem auch kreativ austoben und unter fachmännischer Anleitung Porzellan bemalen, Glas kreativ bearbeiten, ein eigenes Kunstwerk malen oder aus Obst und Gemüse Kunstwerke schnitzen. Nicht zuletzt wird gemeinsam mit ORF-Moderator Robert Steiner unter dem Motto „Gesund Kochen“ der Kochlöffel geschwungen.

Weitere Highlights sind das jeden Sonntag angesetzte Ponyreiten, ein Streichelzoo im Gutshof, ein Abenteuer- und Wasserspielplatz, zwei abenteuerreiche Erlebnispfade mit spannenden Aufgaben, eine interaktive Ausstellung zum barocken Alltagsleben und eine Chillout-Zone unter dem Motto „Sommer, Sand und Hängematten“. Auch der erste Teil der dreiteiligen Sonderausstellung „Warum isst die Welt, wie sie isst?“ auf Schloss Hof und Schloss Niederweiden ist noch bis 18. November zu sehen.

Nähere Informationen unter 02285/200 00, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse