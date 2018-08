Wien-Donaustadt: Beamte nehmen zwei mutmaßliche Kellereinbrecher fest

Wien (OTS) - Datum: 03.08.2018

Uhrzeit: 03:00 Uhr

Adresse: 22., Rennbahnweg

Am 03. August 2018 um kurz nach 03:00 Uhr nachts wurden die Streifenwägen der Polizeiinspektion Wagramer Straße sowie der Polizeiinspektion Kürschnergasse zu einem Einsatz auf den Rennbahnweg gerufen. Ein Zeuge hatte vier Jugendliche beobachtet, die offenbar versucht hatten, in Kellerabteile einzubrechen. Als der Zeuge die Tatverdächtigen ansprach, flüchteten sie. Polizisten konnten kurze Zeit später zwei Jugendliche (17 und 18 Jahre alt) in einem Hauseingang anhalten. Sie teilten den Beamten mit, dass sie nur einen windstillen Platz zum Rauchen gesucht hätten. Da ihre Angaben widersprüchlich waren, keiner von ihnen in der Nähe wohnt und auch der Zeuge die beiden eindeutig wiedererkannte, wurden sie wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls festgenommen. Im Keller des Wohnhauses wurden mehrere offenstehende Kellerabteile vorgefunden. Die Tatverdächtigen hatten sich bereits mehrere Fahrräder im Kellergang hergerichtet, offenbar mit dem Ziel, diese später gesammelt abzutransportieren. Der 17- und der 18-Jährige befinden sich in Haft, die Fahndung nach den zwei weiteren Tatverdächtigen blieb bislang erfolglos.

