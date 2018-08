St. Pölten: Drei Beamte der Wiener Fremdenpolizei von 25-Jährigem verletzt

Wien (OTS) - Datum: 02.08.2018

Uhrzeit: 10:57 Uhr

Adresse: Reisezug im Bahnhof St. Pölten

Am 02. August 2018 gegen 11:00 Uhr führten Polizisten der Wiener Fremdenpolizei sicherheitspolizeiliche Personskontrollen in einem Zug durch, der Richtung St. Pölten unterwegs war. Beim Versuch, einen 25-Jährigen zu kontrollieren, drückte dieser mehrmals hektisch den Türknopf, um aus dem Zug, der gerade in den Bahnhof St. Pölten einfuhr, zu flüchten. Auch weigerte sich der Mann, den Beamten einen Ausweis zu zeigen. Als der Zug zum Stillstand kam, attackierte der Tatverdächtige die Polizisten, begann diese zu stoßen und setzte mehrere Fluchtversuche. Seiner Festnahme widersetzte sich der 25-Jährige derartig heftig, dass neben ihm selbst auch zwei Polizistinnen und ein Polizist verletzt wurden. Im Zuge der weiteren Amtshandlung stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige über mehrere „Alias-Identitäten“ verfügt. Er wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt und befindet sich in Haft. Alle drei Beamten wurden im Krankenhaus St. Pölten behandelt und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

