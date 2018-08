Kfz-Schäden im Ausland: Deutschland ist Schadensweltmeister

Ein großes Ärgernis sind Kfz-Unfälle im Ausland und die passieren schneller als man denkt. Die meisten Kfz-Haftpflichtschäden passieren in Deutschland.

Wien (OTS) - Rund zwei Drittel aller Österreicher verreisen laut Statistik Austria im Sommerurlaub mit dem Pkw, damit ist der Pkw nach wie vor das beliebteste Reisemittel der Österreicher. „Ein Verkehrsunfall im Urlaub und noch dazu im Ausland passiert schneller, als man sich vorstellen kann und zählt sicher zu den unangenehmsten Ereignissen. Verständigungsprobleme und strittige Schuldfragen können einen Traumurlaub kräftig vermiesen“, sagt Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen.

Mehr als 33 Prozent aller Kfz-Auslandsunfälle der Österreicher ereignen sich in Deutschland. Dahinter folgen als klassisches Urlaubsland Italien mit elf Prozent und Ungarn mit knapp zehn Prozent. Im beliebtesten Autoreiseland der Österreicher, Kroatien, passieren knapp sechs Prozent der Auslands-Kfz-Schäden – das zeigt eine Analyse der Wiener Städtischen Versicherung.

Teuersten Schäden auch in Deutschland

Bei Betrachtung der Schadenshöhe liegt ebenfalls Deutschland überlegen an der Spitze. Rund 30 Mio. Euro zahlte die Wiener Städtische in den vergangenen zehn Jahren an Kfz-Besitzer und Beteiligte aus, die durch einen von einem österreichischen Lenker verursachten Unfall zu Schaden gekommen sind. Dahinter folgen Italien (5,5 Mio. Euro) und Ungarn (4,7 Mio. Euro). Insgesamt betrugen die Kosten knapp 60 Mio. Euro seit 2008, diese beinhalten Kfz-Haftpflicht-Schäden wie etwa Reparaturen oder Zahlungen bei Personenschäden.

Umfassender Versicherungsschutz bei Urlauben mit dem Auto

Um im Urlaub auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt die Wiener Städtische Versicherung zusätzlich eine Reisekasko-Versicherung online abzuschließen. Mit Hilfe dieser haben Reisende einen Rundumschutz für ihr Fahrzeug im Falle von Eigenschäden, Diebstahl oder Naturkatastrophen wie etwa Hagel. „So erspart man sich viele unnötige Sorgen während der Reise und kann den wohlverdienten Urlaub in vollen Zügen und sorgenfrei genießen“, erklärt Doris Wendler und sagt weiter: „Sollte dennoch im Urlaub ein Unfall passieren, so raten wir vor Ort gleich Fotos von Unfallspuren und den beteiligten Fahrzeugen zu machen und den Europäischen Unfallbericht auszufüllen.“

Reise-Checkliste

Damit der Urlaub ohne Überraschungen beginnt und man entspannt verreisen kann, hat die Wiener Städtische eine Reise-Checkliste zusammengestellt.

Ist Ihr Reisefahrzeug technisch in Ordnung? (Service, Zubehör, Ersatzmaterialien)

Kennen Sie alle rechtlichen Erfordernisse des Reiselandes? (Verkehrsregeln, Mitführpflichten für Warnweste, Warndreieck und Verbandskasten, Licht-am-Tag-Gebot oder -Verbot)

Haben Sie alle Telefonnummern für den Ernstfall zur Hand? (z.B. Notrufnummern, Pannenhilfe, Nummer bzw. Adresse der österreichischen Botschaft)

Haben Sie sich über Mautgebühren informiert?

Sind Ihre Reisedokumente auf dem aktuellsten Stand? (gültiger Personalausweis bzw. Reisepass, Visum)

Haben Sie alle Reiseunterlagen und einen europäischen Unfallbericht mit?

Ist Ihre Reiseapotheke komplett und noch nicht abgelaufen?

Haben Sie alle aktuellen Impfungen, sofern im Reiseland erforderlich?

Ist Ihre e-card im Reiseland gültig? Informationen auf www.chipkarte.at (Europäische Krankenversicherungskarte)

Haben Sie eine aktuelle Grüne Karte? Brauchen Sie eine Große Grüne Karte?

Informationen auf wienerstaedtische.at/gruene-karte

