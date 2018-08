Digital und voll flexibel vorsorgen

Neues Angebot von Allianz Leben startet

Stuttgart (ots) -

- Mit Fourmore mehr jüngere Menschen für Vorsorge gewinnen

- Einzahlen, auszahlen, zuzahlen, pausieren: Kunden entscheiden

- Geld der Kunden profitiert von weltweiter Kapitalanlage der Allianz

Es ist digital vom ersten bis zum letzten Schritt und so flexibel wie nie zuvor. Und es richtet sich vor allem an jüngere Kunden, die zwar wissen, dass sie vorsorgen sollten, sich aber nicht auf lange Zeit binden und festlegen möchten: "Fourmore" heißt das neue Angebot zur Zukunftsvorsorge, mit dem die Allianz Lebensversicherungs-AG (Allianz Leben) nun startet. Allianz Leben wächst seit Jahren kräftig gegen den Markttrend, baut weiterhin auf die erfolgreiche Entwicklung mit modernen Vorsorgekonzepten und will nun mit Fourmore unter jüngeren Leuten mehr Kunden gewinnen.

"Wir treffen auf hohe Nachfrage nach unseren Vorsorgelösungen, gleichzeitig gibt es gerade jüngere Menschen, die wir derzeit nicht systematisch erreichen", sagt Volker Priebe, Produkt-Vorstand bei Allianz Leben. "Das Zukunftsprodukt Fourmore wird daher so überzeugend sein, dass junge Menschen einfach mal beginnen, Geld für die Zukunft zurückzulegen."

Flexibilität mal vier: Einzahlen, auszahlen, zuzahlen, pausieren

"Einfach mal beginnen" ist auch die Vorgabe für das neue Angebot. Neue Kunden legen mit einer ersten Zahlung los und können einmalig, monatlich oder völlig frei je nach Möglichkeit einzahlen. Ob und wann sie das tun, entscheiden sie selbst - und sie steuern das z.B. per Smartphone. Fourmore-Kunden können mit geplanten Zahlungen jederzeit pausieren, ab wann und so lange sie wollen - oder umgekehrt auch zwischendrin zusätzliche Beiträge zahlen. Benötigen sie doch Geld aus ihrer Zukunftsvorsorge, zahlen sie sich selbst kostenlos Beträge aus - und später ebenfalls kostenlos wieder ein. Dabei funktioniert ab dem ersten Kontakt alles digital: Fourmore ist von der Seite www.fourmore.de aus abschließbar und kann dann komplett online verwaltet werden. Telefonische Unterstützung sowie der Kontakt zu einem Vermittler der Wahl sind ebenfalls integriert. Der Wert der eigenen Zukunftsvorsorge wird über ein Onlineportal ständig in Echtzeit angezeigt. Das neue Angebot von Allianz Leben startet jetzt mit zentralen Funktionen, 2018 kommen weitere nützliche Bausteine hinzu. Damit kann Allianz Leben ein voll funktionsfähiges Angebot rasch mit dem Feedback der Kunden optimieren. Jederzeit abrufbar und trotzdem weltweit chancenreich investiert

Gleichzeit profitiert das bei Fourmore eingezahlte Geld vom professionellen Kapitalmanagement der Allianz. Produktvorstand Volker Priebe: "Die Zukunftsvorsorge der Kunden basiert auf dem globalen Knowhow unserer Anlageexperten und den Vorteilen eines großen Investors." Das Kapital der Fourmore-Kunden wird weltweit und nachhaltig in sicherheits- und weit überwiegend in chancenorientierte Anlagen investiert. Und selbst wenn der Wert der Zukunftsvorsorge während der Laufzeit mit den weltweiten Kapitalmärkten schwanken kann - mindestens jeder eingezahlte Euro steht zum 67. Geburtstag garantiert wieder zur Verfügung. Priebe: "Wir gewinnen jüngere Menschen, für die Zukunft vorzusorgen, wenn wir ein Dilemma für sie lösen. Sie wollen Sicherheit und zugleich Renditechancen, und sie wollen das digital und flexibel. Das haben wir jetzt passgenau umgesetzt!"

Weitere Informationen zur neuen flexiblen und volldigitalen Zukunftsvorsorge der Allianz Lebensversicherung finden Sie unter www.fourmore.de

