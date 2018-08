Weltweit beliebteste Beauty-Buchungsplattform Shedul.com sammelt weitere fünf Millionen US-Dollar ein

London (ots/PRNewswire) -

Target Global Lead-Investor der Finanzierungsrunde

Launch von neuem Marktplatz für Endkunden

Shedul.com, die weltweit beliebteste Buchungsplattform für Friseure, Kosmetiksalons und Spas, hat weitere fünf Millionen US-Dollar eingesammelt. Mit der neuen Finanzierungsrunde unter der Führung von Target Global (Berlin) erhöht sich die Gesamtfinanzierung von Shedul.com auf insgesamt über 11 Millionen US-Dollar. Shedul bereitet sich aktuell auf eine Series B Finanzierungsrunde vor. Zu den weiteren Investoren der neuesten Finanzierungsrunde gehören FJ Labs (New York), sowie Niklas Östberg, Gründer und CEO der Delivery Hero AG und Hakan Koç, Mitgründer und Co-CEO AUTO1 Group, die persönlich in das Start-up investieren.

Das 2015 gegründete SaaS-Start-up Shedul.com bietet Friseuren, Kosmetiksalons und Spas eine frei nutzbare Software mit intuitiver Benutzeroberfläche, mit denen sie Geschäftsprozesse wie z.B. Terminverwaltung oder Buchhaltung effizient managen können. Shedul.com hat innerhalb von nur drei Jahren eine signifikante Anzahl von Firmenkunden in mehr als 120 Ländern, primär in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada, gewinnen können.

Shedul.com ist laut des Gartner Incs User Ratings 2018 die beliebteste Software der Branche, und gleichzeitig die weltweit am schnellsten wachsende Plattform für Friseure, Kosmetiksalons und Spas. Mit mehr als sechs Millionen gebuchten Terminen pro Monat und einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 20% zum Vormonat plant Shedul, bis Ende 2018 Terminbuchungen im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar abzuwickeln.

"Wir freuen uns, dass erstklassige Partner mit uns auf Wachstumskurs gehen und ihre Erfahrungen und Netzwerke in unser schnell wachsendes Geschäft einbringen wollen", sagt Shedul.com-Mitgründer und CEO William Zeqiri. "Wir modernisieren die Beauty- und Wellnessbranche in einer Größenordnung, die der Transformation im Bereich Food-Lieferdienste oder Nahverkehr gleichkommt. Wir sehen hier die einzigartige Möglichkeit, Tausende von Betreibern, die sich bisher nur auf Stift und Papier verlassen haben, auf unsere Plattform zu bringen, und so eine ganze Branche online direkt mit Nutzern zu verbinden".

"Wir waren von Anfang an von den Gründern und dem Produkt beeindruckt. Shedul hat in bemerkenswerter Art und Weise gezeigt, wie ein kleines Unternehmen mit nur wenig Venture Capital-Finanzierung das beste Produkt seiner Kategorie entwickelt hat, in kurzer Zeit stark gewachsen ist, und dessen Plattform jeden Monat Millionen von Menschen weltweit genutzt wird. ", sagt Shmuel Chafets, General Partner bei Target Global. "Wir glauben fest daran, dass Shedul den Marktführer in einem globalen Billionen-Dollar-Markt aufbauen kann, eine unserer zentralen Investment-Ansätze bei Target Global".

Neben der Finanzierungsrunde verkündet Shedul auch den Launch seines Endkunden-Marktplatzes Fresha.com, für die Terminbuchung bei Friseuren, Kosmetiksalons und Spas. Das neue Angebot, dass sich derzeit in der ersten Ausbauphase befindet, umfasst eine App, die Integration von Buchungen in Echtzeit über Instagram, Facebook und Google, und Zahlungsabwicklung innerhalb der App.

"Der Launch von Fresha.com ist ein echter Durchbruch für alle, die so gut wie möglich aussehen und sich so gut wie möglich fühlen wollen", erklärt Nick Miller, Mitgründer des Unternehmens und Chief of Product. "Es ist der einfachste und zuverlässigste Weg, um einen Termin beim Friseur oder im Kosmetiksalon und Spa zu buchen, und gleichzeitig ein Meilenstein in unserer Mission, lokale Unternehmen näher an ihre Kunden heranzuführen".

Mit dem frischen Kapital möchte Shedul die Produktentwicklung weiter vorantreiben und seine Marktposition ausbauen. "Wir integrieren intelligente Funktionen in den Marktplatz, die den Sales-Prozess seiner Kunden unterstützt ", sagt Zeqiri. "Dazu gehört zum Beispiel eine smarte Preis- und Verfügbarkeitsanzeige, die auf dem bisherigen Konsumverhalten des Kunden und der geplanten Auslastung des Anbieters basiert".

Weitere Informationen finden Sie unter Shedul.com oder Fresha.com. Fresha gibt es auch im App Store und auf Google Play. Folgen Sie Shedul auf Facebook, Twitter, Instagram und Crunchbase.

Über Target Global

Target Global ist ein internationaler Venture-Capital-Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 600 Millionen Euro. Mit Büros in Berlin (Hauptsitz), London und Tel Aviv verbinden wir die wichtigsten europäischen Start-up-Ökosysteme und bauen auf ein starkes globales Netzwerk. Mit unserem erfahrenen Team mit Investment- und Operations-Expertise helfen wir außergewöhnlichen Unternehmern beim Aufbau von Marktführern. Target Global verfolgt einen Lifecyle-Ansatz und investiert in schnell wachsende Online-Plattformen in Milliarden-Dollar-Märkten. Unsere Partner investieren seit mehr als 15 Jahren in digitale Technologien und stehen als Investoren hinter großen europäischen Start-up Erfolgsgeschichten. Zum Target Global-Portfolio gehören unter anderem Auto1, Delivery Hero, GoEuro, Dreamlines und WeFox.

Mehr über Target Global: https://www.targetglobal.vc/

Über FJ Labs

FJ Labs ist eine Investmentgesellschaft, die in Online-Marktplätze und E-Commerce-Firmen investiert und diese entwickelt. Das von den Serienunternehmern Fabrice Grinda und Jose Marin gegründete FJ Labs verfügt über mehr 250 aktive Portfoliounternehmen, darunter Boxed, Delivery Hero, FanDuel, Flexport und LendingHome, und war direkt am Aufbau von Unternehmen wie AdoreMe, Instacarro, Letgo, OLX und Rebag beteiligt. https://www.fjlabs.com/

