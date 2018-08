War Steuerentlastung nur ein Wahlkampfgag?

FCG-Pöltl: "Eine bessere Gelegenheit zur Abschaffung der Kalten Prograssion gibt es nicht!"

Wien (OTS) - „Die derzeit kräftig sprudelnden Steuereinnahmen sollten es eigentlich möglich machen, dass die Bundesregierung die Kalte Progression endlich abschafft, so wie sie dies vor den Wahlen noch vollmundig verkündet hatte“, erklärt Fritz Pöltl, der ÖAAB-FCG-Fraktionsvorsitzende in der Wiener Arbeiterkammer. Entgegen der Wahlversprechen hat die türkis-blaue Bundesregierung nämlich die Abschaffung der Kalten Progression auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Also werden weiter die jährlichen Gehaltserhöhungen der Arbeitnehmer durch die Kalte Progression aufgefressen.

Körberlgeld

Die Kalte Progressin kommt zustande, weil die Löhne jedes Jahr steigen, die Einkommensgrenzen für die zu zahlende Lohnsteuer aber gleich hoch bleiben. So kommen Jahr für Jahr immer mehr Arbeitnehmer in höhere Steuerklassen und ihr Gehaltsplus geht zum Großteil an das Finanzamt. Der Vorarlberger AK-Präsident Hubert Hämmerle prangert dies in einer Aussendung bereits als „Verrat am Wähler“ an.

Spürbare Entlastung

Die steigende Wirtschaftsdynamik komme so nur der Bundesregierung und dem Budget zugute, kritisiert Fritz Pöltl von der AK-Wien. Die Steuereinnahmen seien in ersten Halbjahr 2018 bereits um 3,5 Prozent gestiegen. "Eine bessere Gelegenheit zur Abschaffung der Kalten Prograssion gibt es für die Bundesregierung nicht",meint Pöltl im Sinne der von ihm vertretenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie alle würden von der Abschaffung spürbar profitieren.

