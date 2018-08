Fineqia gibt Abstimmungsergebnisse auf seiner Jahreshauptversammlung 2018 bekannt

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -

Fineqia International Inc. (die "Gesellschaft" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) freut sich, die Abstimmungsergebnisse ihrer Jahreshauptversammlung 2018 (die "JHV" oder "Versammlung") bekanntzugeben, die am 13. Juli 2018 stattgefunden hat. Insgesamt 459.859.437 Stammaktien, die 60,51 % der emittierten Aktien der Gesellschaft repräsentieren, waren auf der Versammlung vertreten.

"Die Gesellschaft freut sich bekanntzugeben, dass Bevollmächtigte für mehr als 60 % der Stimmen vertreten sind, obwohl die Jahreshauptversammlung im Juli mitten in die Urlaubssaison fällt. Mit einem Abstimmungsergebnis von mehr als 94 % für alle Resolutionen ist dies eine weitere Bestätigung der Geschäftsführung und des Vorstands", sagte der CEO der Gesellschaft, Bundeep Singh Rangar.

Wahl der Direktoren 2018

Die Anzahl der Direktoren der Gesellschaft wurde für das Jahr auf fünf (5) festgelegt. Die Aktionäre, die persönlich anwesend waren oder von Stimmrechtsvertretern auf der Versammlung vertreten wurden, stimmten wie folgt ab:





Anzahl von Aktien Prozentanteil abgegebener Stimmen Vorenthaltung/ Vorenthaltung/ Ja Nein Enthaltung Ja Nein Enthaltung 459.859.437 0 0 100 % 0 % 0 %



Alle fünf (5) in dem Informationsrundschreiben für die Versammlung aufgeführten Kandidaten wurden zu Direktoren der Gesellschaft gewählt. Die Aktionäre, die persönlich anwesend waren oder von Stimmrechtsvertretern auf der Versammlung vertreten wurden, stimmten wie folgt ab:



Nominee Anzahl der Aktien Prozentanteil abgegebener Stimmen Ja Nein Enthaltung Ja Nein Enthaltung Bundeep Singh Rangar 459.859.437 0 0 0 % 100 % 0 % Stephen John McCan 459.669.937 0 189.500 99,96 % 0 % 0,04 % Brij Chadda 459.859.437 0 0 0 % 100 % 0 % Martin Bernholtz 459.859.437 0 0 0 % 100 % 0 % Martin Graham 459.859.437 0 0 0 % 100 % 0 %







Ernennung der Prüfer 2018





McGovern, Hurley, Cunningham, LLP, Wirtschaftsprüfer, wurden zu Prüfern der Gesellschaft bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung (JHV) der Gesellschaft ernannt, und die Direktoren der Gesellschaft wurden autorisiert, die Vergütung der Prüfer zu bestimmen. Die Aktionäre, die persönlich anwesend waren oder von Stimmrechtsvertretern auf der Versammlung vertreten wurden, stimmten wie folgt ab:



Anzahl von Aktien Prozentanteil abgegebener Stimmen Vorenthaltung/ Vorenthaltung/ Ja Nein Enthaltung Ja Nein Enthaltung 459.859.437 0 0 100 % 0 % 0 %







Genehmigung des Fortlaufenden Aktienoptionsplans 2018





Der Beschluss zur Bestätigung des 20 % Fortlaufenden Aktienoptionsplans der Gesellschaft wurde genehmigt. Die Aktionäre, die persönlich anwesend waren oder von Stimmrechtsvertretern auf der Versammlung vertreten wurden, stimmten wie folgt ab:



Anzahl von Aktien Prozentanteil abgegebener Stimmen Vorenthaltung/ Vorenthaltung/ Ja Nein Enthaltung Ja Nein Enthaltung 433.665.937 26.193.500 0 94,3 % 5,7 % 0 %





Über Fineqia International Inc.



Fineqia International ist in Kanada (CSE: FNQ), den USA (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA) gelistet. Fineqia International gibt die Corporate Governance, Unternehmenskultur, Abläufe und Beziehungen des Unternehmens vor, nach denen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften gesteuert und geführt werden. Fineqia International überwacht und gewährleistet den Erfolg, die Planung und das Wachstum des Unternehmens und all seiner Tochtergesellschaften. Erst kürzlich hat es die Aufnahme von Blockchain-Technologien bekanntgegeben, um diese Ziele zu erreichen. Weitere Informationen erhalten Sie auf: https://investors.fineqia.com/news.



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN



Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen) ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, die sich auf Aktivitäten, Events oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das "Unternehmen") glaubt, davon ausgeht oder erwartet, dass sie zukünftig erfolgen oder erfolgen könnten (einschließlich und ohne Einschränkung Aussagen über potenzielle Akquisitionen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind allgemein an der Verwendung von Wörtern wie "könnte", "wird", "sollte", "weiterhin", "erwartet", "voraussieht", "geschätzt", "angenommen", "beabsichtigt", "plant" oder "prognostiziert" oder der Negation dieser Wörter sowie anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, die größtenteils nicht von der Gesellschaft kontrolliert oder vorhergesehen werden können und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse deutlich von den erwarteten abweichen, gehören, einschließlich und ohne Einschränkung: fehlende ausreichende Finanzierung und andere Risiken, die in den Offenlegungen mit den relevanten Wertpapiersicherheitsbehörden vorliegen. Jede zukunftsgerichtete Aussage gibt nur die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie geäußert wird, außer wenn geltende Wertpapiergesetze etwas Anderes verlangen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist aufgrund

anwendbarer Wertpapiergesetze erforderlich.

Bundeep Singh Rangar, Chief Executive Officer



T: +44-203-500-3462



E: info @ fineqia.com

W: http://www.fineqia.com