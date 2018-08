„Unterwegs in Österreich“ ab 6. August aus der Steiermark

Wien (OTS) - Ab Montag, dem 6. August 2018, macht das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio Station in der Steiermark. Eva Pölzl und Oliver Zeisberger melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2, und Lukas Schweighofer begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend.

Montag, 6. August

„Guten Morgen Österreich“ aus Kammern

Tagesthema: „Die Räuber breiten sich aus (Wölfe und Schakale)“. Für musikalische Unterhaltung sorgen Captain Klug & die Zwergsteirer.

„Daheim in Österreich“ aus Kalwang

Zu Gast ist Austropop-Legende und Autorin Stefanie Werger. Außerdem berichtet der steirische Musiker Horst Klug über seine Spendenaktion zugunsten der Opfer des oberösterreichischen Zeltfest-Unglücks 2017.

Dienstag, 7. August

„Guten Morgen Österreich“ aus Kalwang

Tagesthema: „Sicher auf zwei Rädern“. Was sind die häufigsten Unfallursachen und wie kann man sie verhindern? Dazu zu Gast ist ein Experte vom Fahrtechnik-Zentrum Kalwang. Außerdem im Studio ist Thomas Gansch von Mnozil Brass.

„Daheim in Österreich“ aus St. Michael in der Obersteiermark

Zu Gast sind die Ensemblemitglieder des ABBA-Musicals „Mamma Mia!“, das zurzeit auf heimischen Bühnen zu sehen ist. Außerdem im Studio ist Exfußballer und Trainer Walter Schachner.

Mittwoch, 8. August:

„Guten Morgen Österreich“ aus St. Michael in der Obersteiermark Tagesthema: „Der internationale Weltkatzentag“. Was wollen Katzen uns sagen und wie kommunizieren sie mit Menschen? Zu Gast ist die Band Dornrosen.

„Daheim in Österreich“ aus Gaal

Stargast ist der junge Dirigent Erich Polz, dem Fachleute eine große Zukunft prophezeien. Und ein rasantes Gespräch wird es mit Walter Penker geben, der Formel-1-Rennfahrer trainiert.

Donnerstag, 9. August:

„Guten Morgen Österreich“ aus Gaal

Tagesthema: „Klimawandel setzt Wäldern und Almen zu“. Als prominenter Gast begrüßen die Moderatoren Exskifahrerin Renate Götschl.

„Daheim in Österreich“ aus Knittelfeld

Radsportlegende Rudi Mitteregger ist live im Studio, und Koch Johann Ebner bereitet vegane Spezialitäten zu.

Freitag, 10. August:

„Guten Morgen Österreich“ aus Knittelfeld

Tagesthema: „Gelassenheit steckt an – Umgang mit Stress“. Zu Gast ist Magier Christoph Kulmer.

„Daheim in Österreich“ aus Knittelfeld

Zu Gast ist der Gitarrist und Musikproduzent Roby Musenbichler, der in verschiedensten Formationen die heimische Popmusik mitgeprägt hat.

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

