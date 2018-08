Einladung zur Presse-Präsentation Jahrbuch Alpbacher Technologiegespräche "Artificial Intelligence" mit Hannes Androsch

Donnerstag, 16. August 2018 um 10.00 Uhr im Presseclub Concordia

Wien (OTS) - Das Jahrbuch DISCUSSING TECHNOLOGY erscheint aus Anlass der Alpbacher Technologiegespräche und widmet sich in diesem Jahr dem Schwerpunkt „Künstliche Intelligenz“. Beiträge von Allan Hanbury („Data Intelligence“ Professor an der TU Wien), Georg Langs (Leiter des Computational Imaging Research Labs an der MedUni Wien), Computer-Pionier Hermann Hauser, den AIT Experten Helmut Leopold (Digital Safety & Secruity) und Manfred Tscheligi (Technology Experience) und weiteren stimmen auf die diesjährigen Alpbacher Technologiegespräche ein. Heuer werden mehr als 1.500 TeilnehmerInnen erwartet.

Im Namen der Herausgeber des Jahrbuches, Dr. Hannes Androsch, Prof. Dr. Wolfgang Knoll und DI Anton Plimon, dürfen wir Sie herzlich zur Buchpräsentation für MedienvertreterInnen einladen. Programminhalte und Höhepunkte der diesjährigen Alpbacher Technologiegespräche, die vom AIT Austrian Institute of Technology und ORF Radio Österreich 1 in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Forum Alpbach veranstaltet werden, stellen wir Ihnen vor Ort vor.

Datum: Donnerstag, 16. August 2018, 10.00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Am Podium:

Dr. Hannes Androsch, Präsident des Aufsichtsrates, AIT Austrian Institute of Technology

Prof. Dr. Wolfgang Knoll, Managing Director, AIT Austrian Institute of Technology

DI Martin Kugler, Chefredakteur Universum Magazin, Buchautor

Dr. DI Matthias Weber, MA, Head of Center for Innovation Systems & Policy, AIT Austrian Institute of Technology

Dr. Petra Schaper-Rinkel, Senior Scientist, Center for Innovation Systems & Policy, AIT Austrian Institute of Technology



