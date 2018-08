FeedStock sichert Finanzierung nach der Einführung eines verkäuferseitigen Produkts für Interaktionsanalysen

FeedStock, ein führender Anbieter von Unternehmensanalysen für Kundeninteraktionen gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde bekannt. Um die finanzielle Zukunft des Unternehmens zu sichern, umfasst diese Runde sowohl bestehende als auch neue Investoren, sagte ein Sprecher von FeedStock. "Wir freuen uns über die Unterstützung unserer bestehenden Investoren und begrüßen unsere neuen Investoren. Die Zusammenarbeit mit dieser Investorenbasis wird FeedStock in die nächste Wachstumsphase führen."

Die Veröffentlichung der verkäuferseitigen automatischen Analyselösung für Kundeninteraktionen von FeedStock wurde von Sell-Side-Analysten und Vertriebsmitarbeitern, die sich mit erhöhtem Kostendruck und einem zunehmend anspruchsvolleren regulatorischen Umfeld auseinandersetzen müssen, schon seit langem erwartet. Die durch das vollautomatische System von FeedStock generierten Daten bieten beispiellose Möglichkeiten für die Benutzer, vollständig auf ihre Kunden einzugehen. FeedStock ist sich der Einschränkungen bestehender CRM-Systeme bewusst und kann Kundeninteraktionen automatisch nachverfolgen und Inhalte und Interaktionstypen klassifizieren, um damit beispiellose und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die den Gewinn steigern und die Servicebereitstellung verbessern.

FeedStock wurde für ihr Erstprodukt von HFM in die engere Wahl für die European Hedge Fund Technology Awards aufgenommen. Hierbei handelt es sich um eine Lösung zur automatischen Nachverfolgung von Forschungsergebnissen auf der Käuferseite, die die Einhaltung der MiFID II-Richtlinien sicherstellt, ohne den Anlageprozess zu unterbrechen.

Außerdem hat FeedStock letzte Woche eine neue Website gestartet.

"Mit seinem Verständnis von Kundeninteraktionsdaten stellt FeedStock den Status quo in Frage", erklärt Gründer Charlie Henderson. "Die Erhebung, Verarbeitung und Analyse großer Datenmengen wird seit langem von Vermarktern genutzt, um Kundeneinblicke zu gewinnen. Ebenso ist die Analyse von Supply-Chain-Daten zur Verbesserung der Effizienz in der Fertigung üblich. FeedStock bringt diese Philosophie auf den Markt der professionellen Dienstleistungen."

Informationen zu FeedStock (http://www.feedstock.com)

FeedStock ist eine Business-Intelligence-Lösung, die die neuesten Methoden des maschinellen Lernens nutzt, um kritische Daten aus der bestehenden IT-Infrastruktur zu extrahieren. Die Software ist eine Cloud-native Anwendung und kann in täglich verwendete Business-Tools integriert werden, um Interaktionsdaten direkt an der Quelle zu generieren. FeedStock arbeitet mit Altsystemen zusammen, um aufschlussreiche, granulare Daten zu sammeln, um diese dann wiederum mit beispiellosen Techniken zu extrahieren, zu transformieren und zu laden ("ETL"). Durchschnittlich werden pro Arbeitstag 3.000 Datenpunkte pro Person generiert. Wenn Sie intelligent genutzt werden, haben diese Informationen das unvergleichliche Potenzial, die Art und Weise, wie Menschen ihre Arbeit erledigen, zu verbessern und die Last der manuellen Dateneingabe zu verringern. FeedStock bietet Unternehmen enorme Möglichkeiten, kundenorientierte Dienstleistungen anzubieten und die Rentabilität zu steigern.

