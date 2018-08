Neue Ausgabe des Salzburger Festspielmagazins „JedermannJedefrau“ am 3. August

Live um 18.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Salzburger Festspiele 2018 laufen bereits auf Hochtouren: Die dritte Ausgabe des national ausgestrahlten Festspielmagazins des ORF Salzburg, „JedermannJedefrau“, bietet am Freitag, dem 3. August, live um 18.30 Uhr in ORF 2 erneut spannende Einblicke in das Festivalgeschehen. Die Sendung wird wieder von Tobias Pötzelsberger und Romy Seidl präsentiert.

Ein Teil der Wiener Philharmoniker mit Tibor Kováč geigt live und gar nicht klassisch auf, und zwar mitten auf der Straße. Schauspielerin Gaby Dohm erzählt, was ihr wirklich den Nerv zieht, und verrät ein kleines Festspielgeheimnis.

Für die Rubrik „Vor der Premiere“ melden sich Barbara Rett und Christoph Takacs direkt von der Geburtsstätte der Salzburger Festspiele, dem malerischen Schloss Leopoldskron. Die beiden liefern Details zur nächsten großen Opern-Neuinszenierung: Tschaikowskis „Pique Dame“. Sie gehen der Frage nach, warum sich bei diesem Werk nicht alles nur um Spielsucht, Geld sowie Liebe dreht und warum der gestern mit der „Festspielnadel mit Rubinen“ ausgezeichnete Stardirigent Mariss Jansons so selten am Opernpult steht. „JedermannJedefrau“ blickt aber nicht nur auf aktuelle Produktionen, sondern auch hinter die Kulissen des Arbeitgebers Salzburger Festspiele. Denn abseits von großen Tönen, Gestik und Mimik ist die Institution auch ein traditioneller Lehrbetrieb.

Letztendlich liefert das TV-Magazin jenseits des roten Teppichs Bilder von den zahlreichen Partys der Schönen und Reichen.

