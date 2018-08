ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Tennis Generali Open Kitzbühel 2018

Auch das Beachvolleyball A1 Major Vienna 2018 und die 2. Fußballliga sind am 3. August live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 3. August 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Beachvolleyball A1 Major Vienna 2018 um 11.20 und 17.00 Uhr, von den Semifinalspielen beim Tennis Generali Open Kitzbühel 2018 um 13.45 Uhr und vom 2.-Liga-Spiel FAC Wien – Kapfenberg 1919 um 20.15 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte von der Schwimm-EM Glasgow 2018 um 22.25 Uhr.

Wien wird im August wieder zur Beach-Metropole. Im Jahr eins nach den historischen Weltmeisterschaften setzt das A1 Major Vienna presented by Swatch erneut neue Maßstäbe. Gänsehaut ist garantiert, wenn die besten Beachvolleyball-Spieler der Welt auf der Wiener Donauinsel gegeneinander antreten, Tausende Fans mit spannungsgeladenen Matches begeistern und sich um ein Preisgeld von insgesamt 600.000 US-Dollar matchen.

Die Kommentatoren sind Johannes Hahn und Boris Kastner-Jirka.

Mit einem Top-Starterfeld ist beim Traditionsturnier in Kitzbühel vom 28. Juli bis 4. August Weltklasse-Tennis garantiert. ORF SPORT + überträgt bis 3. August täglich live. Das Finale am 4. August ist live in ORF eins zu sehen. Die Kommentatoren sind Franz Hofbauer und Oliver Polzer, an ihrer Seite als Kokommentator fungiert Stefan Koubek. Die Semifinalspiele sind von 12.55 bis 17.00 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Mit dem FAC Wien und Kapfenberg 1919 treffen in der 2. Runde der 2. Liga zwei Siegermannschaften aus der Auftaktrunde aufeinander. Die Wiener setzten sich in Amstetten knapp mit 4:3 durch. Kapfenberg feierte gegen die Young Violets Austria Wien einen klaren 3:0-Erfolg.

Kommentator ist Martin Lang.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at