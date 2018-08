Gudenus: Kein Tag ohne weiteren KH-Nord-Skandal

Aufdeckung neuer Skurrilität ist nur die Spitze des Eisbergs

Wien (OTS) - Dass die Garageneinfahrt beim KH Nord nicht hoch genug ist um mit gebräuchlichen Krankentransportern einzufahren, ist an Skurrilität wohl kaum zu überbieten. „Die Liste der Missstände des maroden Krankenhaus-Riesen wird von Tag zu Tag kurioser“, ärgert sich der gf. Landesparteiobmann der Wiener FPÖ und Klubobmann im Parlament, Mag. Johann Gudenus über die neuesten Erkenntnisse. „Was hier täglich aufgedeckt wird ist vermutlich nur die Spitze des Eisbergs“, befürchtet der Freiheitliche.

Die U-Kommission, die in ihren ersten Sitzungen bereits für den einen oder anderen Aha-Effekt im Zusammenhang mit dem Bauskandal gesorgt hat, wird es allerdings nicht dabei belassen, lediglich einzelne Patzer aufzudecken. „Die zu geringe Höhe der Garageneinfahrt beweist, dass lückenlose Aufklärung in der Causa KH Nord dringend nötig ist. Egal welche Skurrilität sich noch unter dem Deckmantel des Schweigens so mancher Verantwortlicher versteckt, die sechs FPÖ-Mitglieder der U-Kommission werden so lange und so tief graben, bis alle Details geklärt sind“, versichert Gudenus. (Schluss) akra

