Gefährliche Arbeitsstoffe: Sicherer Umgang am Arbeitsplatz

Der Umgang mit Arbeitsstoffen kann gefährlich sein. Was Sicherheitsfachkräfte zum Schutz beitragen können, zeigt der TÜV AUSTRIA Sicherheitstag am 4.Oktober in Vösendorf.

Wien/Brunn am Gebirge (OTS) - Der TÜV AUSTRIA Expertentag bietet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Schlüsselkräfte der Arbeitssicherheit.

Denn Arbeitnehmer sind im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit oftmals verschiedenen Risiken ausgesetzt. Dazu zählt etwa die Exposition durch explosionsgefährliche, brandgefährliche und gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe, wie z.B. Asbest und Benzol. Letztere gehören in die Gefahrenklasse der kanzerogenen Arbeitsstoffe. Sie können Krebs verursachen oder die Krebshäufigkeit erhöhen. Eine Studie belegt, dass nur 10% der Krebserkrankungen, die durch Arbeitsstoffe verursacht wurden, auch als solche erkannt werden. Die EU hat daher den Arbeitsschwerpunkt „Kanzerogene Arbeitsstoffe“ ins Leben gerufen. In Österreich wird diese Initiative durch das Arbeitsinspektorat umgesetzt. Einen Überblick über den Stand der Umsetzung, und was Sicherheitsfachkräfte beim Umgang beachten müssen, präsentiert DI Uta Remp-Wassermayr, Expertin für technischen ArbeitnehmerInnenschutz im Sozialministerium.

Wo der Schuh drückt

Ganz im Zeichen der Tätigkeit des Arbeitsinspektorats steht auch der Beitrag von Ing. Tony Griebler, Leiter der vor einem Jahr gegründeten Ombudsstelle. Sie dient als zentrale Anlaufstelle für Beschwerden, die in Zusammenhang mit dem Arbeitsinspektorat stehen, soll zur Deeskalation beitragen und Probleme möglichst rasch und unbürokratisch lösen. Wo heimische Arbeitnehmer und Arbeitgeber für gewöhnlich der Schuh drückt, und welche Lösungsvorschläge erarbeitet wurden, erfahren die Besucher der Fachtagung in einem aktuellen Erfahrungsbericht.

Vorsicht, explosiv!

Den explosiven Abschluss des TÜV AUSTRIA Expertentages bildet ein Experimentalvortrag von Ing. Florian Baldinger (Linde Gas). Schon das Austreten von geringen Mengen an gefährlichen Gasen und Dämpfen durch kleine Lecks kann weitreichende Folgen für Gesundheit und Umwelt haben. Wie Gefahren rechtzeitig erkannt und gebannt werden können, zeigt dieser spannungsgeladene Beitrag.

Sicher ungefährlich und garantiert gesundheitsfördernd ist der Auszug aus dem brandaktuellen Kabarettprogramm „Sonntagskinder“ von Österreichs führender „Humorfachkraft“ Gery Seidl.

TÜV AUSTRIA Sicherheitstag

04.10.2018, Eventhotel Pyramide, Parkallee 2, 2334 Vösendorf.

Programm und Anmeldung: www.tuv-akademie.at/sicherheitstag-2018

Datum: 04.10.2018, 09:00 - 16:00 Uhr

Ort: Austria Trend Eventhotel Pyramide

Parkallee 2, 2334 Vösendorf, Österreich

Url: http://www.tuv-akademie.at/sicherheitstag-2018

