„Natur im Garten“ verbindet: David-Austin-Rose für die britische Botschaft

LR Eichtinger: Idee der ökologischen Gartenpflege noch tiefer in Europa verankern

St. Pölten (OTS/NLK) - Die niederösterreichische Aktion „Natur im Garten“ etabliert sich zunehmend auf internationaler Ebene. Landesrat Martin Eichtinger erläuterte dem britischen Botschafter Leigh Turner bei einem Arbeitsgespräch die Idee der Aktion und sprach über potenzielle Kooperationsmöglichkeiten mit Großbritannien. Als Gastgeschenk überreichte Eichtinger zusammen mit Biogärtner Karl Ploberger Turner eine ökologisch gepflegte David-Austin-Rose. „Das Ziel ist mit Großbritannien einen Big Player der Gartenszene als strategischen Partner zu gewinnen, um die Idee der ökologischen Pflege noch tiefer in Europa verankern zu können und zugleich das niederösterreichische Potenzial im Gartentourismus noch weiter auszuschöpfen“, so der Landesrat.

Seit 1999 setzt sich die Aktion „Natur im Garten“ für die Ökologisierung von Gärten und Grünräumen in Niederösterreich ein. Mit der Gründung der „European Garden Association – Natur im Garten International“ wurde 2012 eine wertvolle Plattform für nachhaltiges und naturnahes Gärtnern auf europäischer Ebene gegründet. Der Igel, Markenzeichen der Aktion „Natur im Garten“, ist bereits in sechs Bundesländern Österreichs sowie in Deutschland, in der Schweiz, in Italien, Tschechien und der Slowakei anzufinden. Mit dem „European Award for Ecological Gardening“, der im Jahr 2019 zum dritten Mal ausgelobt wird, ist es gelungen, ein europäisches Netzwerk für Naturgärtnerinnen und Naturgärtner zu schaffen. „Das ökologische Gärtnern ist ‚In‘ wie nie zuvor. Ob Selbstversorgung mit Obst und Gemüse oder die Nutzung als Erholungsraum - die Menschen in Europa sehnen sich zunehmend nach einem sicheren Ort, der Raum zur Selbstverwirklichung und Entspannung bietet“, sagte Eichtinger, der auch betonte: „Das Engagement bezüglich der Fokussierung auf eine europaweit ökologische Garten- und Grünraumgestaltung sowie das große Interesse an den Inhalten von ‚Natur im Garten‘ auf internationaler Ebene zeigen die Aktualität und Wichtigkeit des Naturgartenthemas auf. Beide Seiten profitieren vom Wissensaustausch über naturnahe Garten- und Grünraumbewirtschaftung. Darüber hinaus können wir die europäische Gartenszene künftig durch gemeinsame Veranstaltungen und Aktivitäten für Gartenliebhaber noch attraktiver und vielfältiger gestalten.“

Großbritannien ist weltweit für seine Gartenkultur und -historie bekannt. So sind etwa die Kew Gardens im Südwesten Londons die ältesten botanischen Gärten der Welt. Die Pflanzensammlung umfasst Zehntausende Gewächse aus aller Welt. Beeindruckend sind vor allem die sechs historischen Gewächshäuser, die zehn Klimazonen abdecken und dafür sorgen, dass auch exotische Pflanzen in London wachsen können. Die Chelsea Flower Show, die wohl berühmteste Gartenschau der Welt, ist jährlich Publikumsmagnet für Gartenfans aus aller Welt. Mit „Die Gärten Niederösterreichs“ verfügt Niederösterreich über das größte zusammenhängende Schaugartennetzwerk Europas. 132 Schaugärten begrüßen jährlich über drei Millionen Besucherinnen und Besucher.

Nähere Informationen: Büro LR Eichtinger, Mag. Markus Habermann, Telefon 02742/9005-12361, E-Mail markus.habermann @ noel.gv.at, bzw. Natur im Garten, DI Hans-Peter Pressler, Mobil 0676/848 790 737, E-Mail hans-peter.pressler @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at.

