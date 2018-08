Wölbitsch: Wirtschaft in Wiener Grätzln fördern

Der Stadtrat mit dem Stadtrad bei „Urbanauts“ – Für ein Wien, das wieder Wirtschaftsmotor ist

Wien (OTS) - „Urbanauts bietet leerstehenden Immobilien eine neue Perspektive: sie werden zu Hotels. Dadurch kommt es zu einer Aufwertung von ansonsten verlorengegangenem Wohn-, Lebens- und Entdeckungsraum. Solche Betriebe muss die Stadt Wien stärker fördern“, betont Stadtrat Markus Wölbitsch im Rahmen seiner Stadtrad-Tour beim Wiener Betrieb Urbanauts. „Betriebe wie Urbanauts leisten einen erheblichen Beitrag zur Wertschätzung der Wiener Grätzl-Kultur. Die Hotelzimmer befinden sich in unterschiedlichen Bezirken und erlauben den Besuchern die verschiedenen Ecken der Stadt mit ihrem eigenen Charme kennenzulernen“, so Wölbitsch.

Betriebe, die die Individualität Wiens erkennen und kreativ ausschöpfen, leisten einen erheblichen Beitrag zur Lebensqualität und zum Flair in der Stadt. Doch auch hier gilt: Wiens Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen Unterstützung, um ihre innovativen Betriebe weiterzuführen. „Wiener Unternehmen erwarten einen Bürokratie-Abbau! Hier ist die Stadt Wien gefordert, unseren Betrieben mehr Luft zum Atmen zu lassen“, so Markus Wölbitsch. Der ÖVP-Stadtrat kritisiert, dass die Stadtverwaltung neuen Ideen mit Skepsis begegnet. „Zuerst heißt es von der Bürokratie ‚naja, so schnell geht das aber nicht‘. Das muss sich ändern! Die richtige Reaktion wäre ‚Danke für Ihre tolle Idee. Wir helfen Ihnen dabei, das auch umsetzen zu können.‘ So eine Stadt muss Wien werden!“

Die durch Urbanauts entstandenen Hotelzimmer leisten nicht nur einen erheblichen Beitrag zur Wiederbelebung von leerstehenden Geschäftslokalen, sie beleben auch die umliegenden Geschäfte, Kaffeehäuser, Restaurants und Bars. „Diese Unterkünfte, die in das Wiener Stadtleben integriert sind, fördern die lokale Wirtschaft und brauchen daher mehr Anreize, um ihr Geschäft weiterzuentwickeln. Was Urbanauts außerdem so besonders macht: andere Betriebe sind eingebunden in die Verpflegung von Urbanauts-Gästen. „Eine gute Vernetzung unter Betrieben ist essentiell für einen nachhaltigen, harmonischen Fortbestand der ganzen lokalen Wirtschaft und benötigt bürokratische Erleichterungen, die eine Zusammenarbeit fördern“, führt Wölbitsch aus.

„Wir wollen ein Wien, das wieder Wirtschaftsmotor ist. Dafür müssen wir den engagierten, kreativen und innovativen Menschen in der Stadt Entfaltungsmöglichkeiten bieten. Die rot-grüne Stadtregierung ist hier gefordert, lokalen Unternehmerinnen und Unternehmern die richtige Unterstützung zukommen zu lassen und so die Wiener Grätzl-Kultur zum Blühen zu bringen“, so der ÖVP-Stadtrat abschließend.

Ein Foto zum Betriebsbesuch finden Sie zum Download hier.

Das Video zum Besuch bei „Urbanauts“ im Rahmen der Stadtrad-Tour finden Sie hier.

