ORF III am Freitag: Dreimal „Laurel & Hardy“ im „Duett der Komik“, Matthias Goerne in den „Salzburger Festspielgesprächen“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Freitag, dem 3. August 2018, eine weitere Ausgabe der „Salzburger Festspielgespräche“ im Rahmen von „Kultur Heute“ (19.45 Uhr). Barbara Rett begrüßt den deutschen Bariton Matthias Goerne, der in der diesjährigen Inszenierung der Salzburger „Zauberflöte“ (am 4. August live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF 2) den Sarastro singt. Der Sänger erzählt über die dunklen Seiten der Figur, die man vielleicht doch ein wenig heller singen kann.

Danach folgen drei Ausgaben von „Duett der Komik“ mit „Laurel & Hardy“, kuratiert von Filmexpertin Julia Pühringer. Den Auftakt macht der Film „Die Klotzköpfe“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 1938 in der Regie von John G. Blystone. Stan (Stan Laurel) liegt nach zwanzig Jahren noch immer im Schützengraben – er hat das Ende des Ersten Weltkriegs verpasst. Nun kehrt er in die USA zurück und wirbelt das Leben seines Exkameraden Ollie (Oliver Hardy) gehörig durcheinander. Anschließend sind die beiden Komiker „Auf hoher See“ (21.15 Uhr): Ollie arbeitet in diesem Film von Gordon Douglas aus dem Jahr 1940 in einer Hupenfabrik. Die Arbeit macht ihn jedoch krank, der Arzt empfiehlt Seeluft. Stan mietet daraufhin einen seeuntauglichen Kahn, der im Hafen festgebunden ist – denn Ollie hat Angst davor, in See zu stechen. Aber auch im Hafen lebt es sich gefährlich, denn ein entflohener Mörder (Richard Cramer) versteckt sich auf dem Boot. Abschließend zeigt ORF III „Die Wüstensöhne“ (22.15 Uhr) aus dem Jahr 1933 in der Regie von William A. Seiter. Stan und Ollie planen, am Jahrestreffen des „Clubs der Wüstensöhne“ teilzunehmen. Weil Ollies Ehefrau (Mae Busch) dagegen ist, geben die beiden vor, eine Schiffsreise zu machen – doch dann sinkt das Schiff, mit dem die beiden angeblich unterwegs sind.

