Grüne untermauern Kritik an Kürzung bei Kinderbetreuung

NÖ Bildungssprecher Georg Ecker sieht massiven Aufholbedarf in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Grüne untermauern Kritik an Kürzung bei Kinderbetreuung



„Landeshauptfrau Mikl-Leitner schützt ihren Ziehsohn Kurz auf Kosten der Kinder in Niederösterreich“, sagt Grünen-Bildungssprecher Georg Ecker angesichts dessen, dass Niederösterreich als einziges Bundesland die Kürzungen in der Kinderbetreuung auf Bundesebene nicht ablehnt. Alle anderen Bundesländer haben sich zuletzt gegen die Kürzungen ausgesprochen – selbst Länder mit ÖVP-Landeshauptleuten. Die Auswirkungen der finanziellen Einbußen würden die niederösterreichischen Familien ab nächstem Jahr spüren. „Nach 12-Stunden-Tag und den Kürzungen in der schulischen Nachmittagsbetreuung ist das der nächste Schlag ins Gesicht für Niederösterreichs Familien“, sagt Ecker.



Dabei gebe es gerade in kleineren Gemeinden am Land massiven Aufholbedarf. „Ein gutes Angebot für Kinderbetreuung ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um den ländlichen Raum zu stärken“, ist Ecker überzeugt. Daher müsse hier vor allem in der Klein- und Kleinstkinderbetreuung den Gemeinden unter die Arme gegriffen werden. Er untermauert auch die langjährige Forderung der Grünen nach längeren Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen. „Land und Bund müssen hier tätig werden und mehr investieren, nicht weniger“, schließt Ecker.



