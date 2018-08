Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Wien (OTS) - Datum: 01.08.2018

Uhrzeit: 08.15 Uhr

Adresse: 3., Invalidenstraße

Am 01. August 2018 ist es um 08.15 Uhr im Bereich der Invalidenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW-Fahrer (38) und einer Fußgängerin (51) gekommen. Nach ersten Erhebungen lenkte der 38-Jährige seinen LKW die Invalidenstraße stadteinwärts und blieb bei Rotlicht an der Kreuzung mit der Landstraßer Hauptstraße am linken Abbiegefahrstreifen stehen. Die 51-jährige Fußgängerin ging am selben Fahrstreifen zwischen dem LKW und einer – mit einem Fußgängergitter abgesicherten - Haltestelleninsel stadteinwärts. Als der LKW-Lenker seine Fahrt fortsetzte, erfasste er mit der dritten Achse des Fahrzeuges die 51-Jährige und stieß sie zu Boden. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at