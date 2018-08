Donaustadt: „Amazonen“ und Rockabilly im Donaupark

Kabarett (3.8.), „Lucky Dice“ (4.8.): 0699/81 36 82 92

Wien (OTS/RK) - Das Publikumsinteresse an den Veranstaltungen auf der „Bühne Donaupark“ (22., Arbeiterstrandbadstraße 122, beim Irissee) ist groß. Die nächsten Termine: Die „Kernölamazonen“ belustigen die Zuseherinnen und Zuseher am Freitag, 3. August, mit einem „Musik-Kabarett in 2 Akten“. Anfang: 19.30 Uhr. Das Programm der Damen Caro und Gudrun heißt „Liederliebesreisen: Reloaded“. Kinder können sich am Samstag, 4. August, ab 16.30 Uhr, von der erfahrenen Animateurin Klara Kundu fantasievoll schminken lassen. Das flott „rockende“ Quartett „Lucky Dice“ unternimmt am Samstag, 4. August, mit den Zuschauerinnen und Zuschauern eine „Zeitreise“. Um 19.30 Uhr geht die Exkursion in die Ära von Rock‘n Roll und Rockabilly los. Virtuos spannt die Combo einen Melodienbogen von Jerry Lee Lewis bis zu Elvis Presley. Die Musiker legen besonderen Wert auf ihren Original-Sound, der an Sternstunden von Eddie Cochran, Buddy Holly und weiterer Rock’n Roll-Legenden erinnert. Immer ist der Zutritt bei den geförderten Kultur-Angeboten auf der „Bühne Donaupark“ gratis. Auskünfte dazu: Telefon 0699/81 36 82 92 („Hotline“).

Traditionelle Wiener Weisen (5.8.): office @ kv22.at

Noch bis Sonntag, 26. August, reicht der vielfältige Spielplan der „Bühne Donaupark“. Freundinnen und Freunde „wienerischer“ Melodien sollen sich das Konzert des Duos „16er Buam“ (Patrick Rutka:

Harmonika/Gesang, Klaus Steurer: Gitarre/Gesang) nicht entgehen lassen: Am Sonntag, 5. August, widmen sich die Herren Rutka und Steurer mit der Sängerin Charlotte Ludwig der Pflege althergebrachten Wiener Liedguts. Beginn des Konzertes: 18.00 Uhr. Dargeboten werden Auszüge aus den Tonträgern „Wurzelwerk“ und „Das Wienerlied lebt!“ und allerhand weitere Wohlklänge im Zeichen der Wienerstadt. Das Credo der drei Musikanten lautet: „Musikgenuss voller Gewürz, Geschmack und Glückseligkeit“. Der Eintritt ist frei. Die Koordination der Kultur-Termine auf der in ganz Wien bekannten Freiluft-Bühne im Donaupark obliegt dem „Kulturverein Donaustadt“ (Präsident: Herbert Sobotka). Nähere Informationen via E-Mail:

office@kv22.at.

Allgemeine Informationen:

Kabarett-Duo „Kernölamazonen“:

www.kernoelamazonen.at/

Rock’n Roll-Combo „Lucky Dice“:

https://luckydiceband.jimdofree.com/

Wienerlied-Duo „16er Buam“:

www.daswienerliedlebt.at/

Kulturverein Donaustadt:

www.kulturverein-donaustadt.at

Der Donaupark:

www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/donaupark.html

