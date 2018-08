Lichtbildveröffentlichung

Wien (OTS) - Datum: 30.07.2018

Uhrzeit: 11.00 Uhr

Adresse: Wien – Innere Stadt

Ein 21-Jähriger täuschte am 30. Juli 2018 in einem Hotel im 1. Bezirk vor, ein Hotel-gast zu sein und verschaffte sich somit Zutritt zu einem Zimmer. Hier ist es zu einem Diebstahl von Elektrogeräten gekommen. Des Weiteren nötigte er eine Angestellte zum Öffnen eines Zimmers. Da sich Gäste in diesem Zimmer befanden, ist es hier zu keinem Diebstahl gekommen. Sofort wurde die Polizei verständigt, welche den Mann noch vor Ort festnehmen konnte.

Das Landeskriminalamt Wien hat in weiterer Folge die Ermittlungen übernommen. Dem Mann konnten noch zwei Taschendiebstähle im Bereich des Salzgries und der Oberen Donaustraße nachgewiesen werden.

Sachdienliche Hinweise weiterer Opfer (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.

