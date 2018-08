„Bewusst gesund“: Leben mit Diabetes – damals und heute

Außerdem am 4. August: Sommerserie Trenddiäten im Check – Detox

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert das ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 4. August 2018, um 17.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Leben mit Diabetes – damals und heute

Die Zahl der Diabetiker ist weltweit im Steigen, so auch in Österreich. Schätzungen gehen von 650.000 Erkrankten aus, wobei die meisten an Diabetes Typ 2 leiden, dem sogenannten Altersdiabetes. Aber auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die an Typ 1 erkranken, steigt. Während die Ursache Wissenschafter vor ein Rätsel stellt, hat die Behandlung von Diabetes große Fortschritte gemacht. Der ehemalige ORF-Sportreporter Sigi Bergmann hat fast ein halbes Jahrhundert lang Olympische Spiele, Weltmeisterschaften und Boxkämpfe kommentiert. Beinahe ebenso lange ist er Diabetiker. Er kennt noch die Zeit, als Blutzuckermessgeräte so groß wie Kofferradios waren und Diabetes noch ein Tabuthema. Heute ist das anders, wie das Beispiel einer jungen Frau zeigt, die mit ihrer Krankheit im Internet Aufmerksamkeit erregt. Gestaltung: Christian Kugler.

Gesundbrunnen – Leitungs- oder Mineralwasser?

In der heißen Jahreszeit ist es besonders wichtig, dem Körper möglichst viel Flüssigkeit zuzuführen. Denn schließlich verlieren wir bei höheren Temperaturen bis zu einen Liter Körperflüssigkeit über den Schweiß. Fragt sich nur: Leitungswasser oder Mineralwasser? Und wie viel sollte man pro Tag trinken? Stiftung Warentest hat die in Deutschland erhältlichen natürlichen Mineralwässer getestet. Viele davon enthalten weniger Mineralstoffe als Leitungswasser. Auch in Österreich sind seit einigen Jahren Produkte erhältlich, die sich kaum von Leitungswasser unterscheiden und trotzdem Mineralwasser heißen dürfen. „Bewusst gesund“ klärt die Frage, ob Mineralwasser Leitungswasser vorzuziehen ist und wie viel Wasser unser Körper am Tag braucht. Gestaltung: Christian Kugler.

Hilfe auf vier Pfoten – Wie ein Hund die Seele berührt

Hunden fällt es im Allgemeinen leicht, eine Verbindung zu Menschen aufzubauen. Im Gegenzug stärkt der Kontakt zu den Vierbeinern nicht nur unser Immunsystem, sondern sorgt auch für eine vermehrte Ausschüttung von Endorphinen und Dopamin, die schmerzlindernd wirken und uns glücklich machen. Besonders ausgebildete Therapiehunde kommen daher in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern zum Einsatz. Einer von ihnen ist die siebenjährige Lindsay. Gestaltung: Denise Kracher.

„Bewusst gesund“-Sommerserie: Trenddiäten im Check – Detox

In den Sommerausgaben von „Bewusst gesund – Das Magazin“ nimmt Internist und Gastroenterologe Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn populäre Diäten und ihre Versprechungen kritisch unter die Lupe. Entschlackungskuren und Basenfasten sind nicht neu. Doch unter dem englischen Schlagwort Detox hat es sich zu einem wahren Hype entwickelt. Gibt es überhaupt Schlacken im Körper und lässt saures Essen den Körper tatsächlich übersäuern? Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn informiert über die Vor- und Nachteile von Detox.

