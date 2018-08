Kern/Lercher: Barbara Prammer wird als Mensch und als Politikerin niemals in Vergessenheit geraten

SPÖ gedenkt verstorbener Nationalratspräsidentin am 4. Todestag

Wien (OTS) - SPÖ-Parteivorsitzender Christian Kern und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher gedenken der verstorbenen Nationalratspräsidentin Barabara Prammer an ihrem Todestag, der sich heute zum vierten Mal jährt. „Auch heute noch ist uns Barbara Prammer ein sozialdemokratisches Vorbild. Barbara Prammer hat sich Zeit ihres Lebens für eine gerechte und offene Gesellschaft eingesetzt“, betont Kern. Mit ihrem Ableben hat nicht nur die SPÖ, sondern ganz Österreich eine „starke Frau verloren, deren Einsatz für Demokratie und Gleichberechtigung Österreich zu einem faireren und gerechteren Land gemacht hat. Barbara Prammer wird als Mensch und als Politikerin niemals in Vergessenheit geraten“, so Lercher heute, Donnerstag. ****

„Barbara Prammer hat als Frauenministerin und als Nationalratspräsidentin maßgeblich an der Erfolgsgeschichte unseres Landes mitgewirkt. Von der Verankerung der Gleichstellung der Geschlechter in der Verfassung zum Kinderbetreuungsausbau und dem Gewaltschutzgesetz bis zur Reform des Parlamentarismus. Nur wenige können sich mit ihrem beeindruckenden und weitreichenden Beitrag für die Zukunft messen“, sagt Kern. „Ihr unermüdlicher Einsatz für die sozialdemokratischen Werte und für die Demokratie macht sie zu einer der außerordentlichsten Politikerinnen der 2. Republik. Barbara Prammer war ein unvergesslicher Motor der österreichischen Frauenpolitik“, erklärt Lercher. (Schluss) mr

