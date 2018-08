Gleich drei Insolvenzen in der Region Wels: AK übernimmt Beratung der Beschäftigten

Linz (OTS) - Drei Unternehmen mussten diese Woche in Wels und Umgebung Insolvenz anmelden: Die Firma Zeilberger fruit Service GmbH mit 53 Beschäftigten, die Firma S.H.G. Betriebstätten GmbH mit rund 30 Beschäftigten und die Firma English Teacher mit 19 Beschäftigten. Für die Mitarbeiter/-innen aller drei Unternehmen gilt: „Unbedingt Ruhe bewahren und das Arbeitsverhältnis keinesfalls überstürzt auflösen, sonst könnten Ansprüche verloren gehen“, warnt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. Das Team des AK-Insolvenzrechtsschutzes wird Informationsversammlungen abhalten, um die Beschäftigten umfassend beraten zu können.

Die erste Informationsversammlung für die Beschäftigten der Firma Zeilberger findet schon am Freitag statt, jene bei S.H.G. und English Teacher nächste Woche. Die AK warnt alle Beschäftigten der Firmen davor, das Arbeitsverhältnis jetzt vorzeitig zu beenden. „Wer mit dem Gedanken spielt, dies zu tun, sollte sich unbedingt von unseren Expertinnen und Experten beraten lassen. Die Möglichkeit dazu besteht in Einzelgesprächen bei den Informationsversammlungen in den Betrieben“, so AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Erfolgt eine Bevollmächtigung im Rahmen der Versammlung, kümmert sich das Team des AK-Insolvenz-Rechtsschutzes um die Anmeldung und Beantragung der offenen Ansprüche bei Gericht und beim Insolvenz-Entgelt-Fonds. Die Vertretung ist kostenlos.

Wann die Arbeitnehmer/-innen mit der Zahlung durch den Insolvenz-Entgelt-Fonds rechnen können, lässt sich derzeit nicht abschätzen. „Wir werden jedenfalls alles daran setzen, dass die Betroffenen schnell zu ihrem Geld kommen“, so Kalliauer.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich

Ulrike Mayr, MSc

+43 (0)50/6906-2193

ulrike.mayr @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at