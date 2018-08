Fotograf aus Österreich gewinnt bei internationalem Wettbewerb

Österreichweiter Windkraft-Fotowettbewerb läuft noch bis 31. August: Mitmachen und E-Bikes gewinnen!

St. Pölten (OTS) - In der Kategorie „Visionary Wind“ konnte der Österreicher Klaus Rockenbauer beim internationalen Windkraft-Fotowettbewerb die Jury überzeugen. Bis zum 31. August 2018 kann man übrigens noch beim österreichweiten Windkraft-Fotowettbewerb teilnehmen und sein persönliches Windkraftfoto unter www.tagdeswindes.at/foto hochladen.

Siegerfoto stammt aus einem Windpark in Amerika

Der Niederösterreicher Klaus Rockenbauer fotografiert Windparks auf der ganzen Welt. Bei einer Reise in Amerika ist das Siegerfoto in Oklahoma entstanden. Aber auch beruflich ist Rockenbauer eng mit der Stromerzeugung aus Wind verbunden: „Ich interessiere mich für Windkraft, seitdem ich mein erstes Windrad gesehen habe, als Achtjähriger. Das war der Moment, als ich wusste, dass das meine Zukunft ist. Jetzt arbeite ich als Techniker bei Windkraftanlagen und das ist immer noch mein großes Interesse“, so Rockenbauer.



Weitere Informationen und Pressefoto in Druckqualität finden Sie in der Pressemappe.

Windkraft-Fotowettbewerb Bis zum 31. August 2018 kann man noch beim österreichweiten Windkraft-Fotowettbewerb teilnehmen, sein persönliches Windkraftfoto hochladen und tolle Preise gewinnen. Jetzt Foto einreichen!

