Toppan Leefung übernimmt Kapitalmarkt- und Compliance-Geschäftsbereich von Merrill Communication

New York (ots/PRNewswire) - Toppan Leefung Pte. Ltd., Teil des weltweit führenden Druckkonzerns und Mutterunternehmen von Toppan Vintage, gab heute die strategische Übernahme des Transaktions- und Compliance-Geschäftsbereichs von Merrill Communication (Kapitalmärkte und Compliance) bekannt. Merrill ist ein weltweit führender Anbieter von SaaS-Kollaborationssoftware- und Full-Service-Lösungen für Unternehmen und ihre Berater, darunter Merrill Bridge(TM), eine branchenführende SaaS-Lösung für XBRL- und Zulassungsanträge, Zusammenstellung, elektronische Archivierung, Projektmanagement und Verteilung von zeitkritischen Regulierungs- und Transaktionsdokumenten. Der Geschäftsbereich für Kapitalmarkttransaktionen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von Merrill soll Teil des globalen Finanzdruck-, Kommunikations- und Technologiegeschäfts von Toppan Vintage werden.

Der weltweit führende Druckkonzern erwirbt einen Wettbewerber im Geschäftsbereich Finanzdruck und Kommunikation, um die Ressourcen zu bündeln und den Kunden durch die umfassendste Palette an Serviceoptionen in der Branche eine größere Wahl zu bieten

Die Übernahme umfasst viele Niederlassungen von Merrill in Nordamerika, EMEA, Indien und APAC. Die zusammengeschlossene Gesellschaft plant, ihr umfassendes globales Knowhow zu nutzen, um technologieorientierte Dienstleistungen und ein qualitativ hochwertiges Kundenerlebnis durch maßgeschneiderte SaaS-Software und Full-Service-Lösungen bereitzustellen.

"In den letzten Jahren haben wir das globale Angebot von Toppan Vintage im Bereich Finanzdruck und Kommunikation konsequent ausgebaut. Mit dieser Übernahme wollen wir zum branchenweit führenden Lösungsanbieter für unsere Kunden avancieren", sagte Yeo Chee Tong, CEO von Toppan Leefung Pte. Ltd. "Unsere vereinten Ressourcen schaffen ein neues globales Kraftpaket, mit dem unsere Kunden eine erstklassige und umfangreiche Auswahl für ihre globalen Finanzkommunikationsbedürfnisse mit einer umfassendsten Palette an SaaS- und traditionellen Dienstleistungen erhalten. Unsere Vision und unser Engagement, der herausragende Akteur in unserer Branche zu sein, beflügeln unsere kontinuierliche Innovation von Technologien, Prozessen, Produkten und Dienstleistungen.

Die langjährigen branchenspezifischen Beziehungen von Merrill, kombiniert mit seiner reichen und umfassenden Erfahrung auf dem Kapitalmarkt und in der Compliance-Branche, erweitern die hochmodernen technologischen Ressourcen und das Knowhow im Kundenservice des Unternehmens und sorgen für seine Stabilität und Beständigkeit.

Diese Übernahme knüpft an die kontinuierliche Wachstumsstrategie von Toppan Vintage an. Im März 2017 fand die Übernahme von Vintage, einer früheren Abteilung von PR Newswire und dem Anbieter aufsichtsrechtlicher Compliance in den Bereichen Kapitalmärkte, Unternehmensdienstleistungen sowie institutionelle und Fondsdienstleistungen, durch Toppan Vintage statt. Die Übernahme von Vintage stärkte den Ausbau der globalen Präsenz und der Compliance-Kundenbasis des Unternehmens.

Das zusammengeschlossene Unternehmen trägt künftig den Namen Toppan Merrill, welches die Größe und das erweiterte Angebot des neu gegründeten Unternehmens repräsentiert. Das Unternehmen plant in den kommenden Monaten die Einführung einer neuen Unternehmensmarke.

Informationen zu Toppan Vintage

Toppan Vintage, ein führendes Unternehmen im Bereich Finanzdruck und Kommunikationslösungen, ist Teil der Toppan Printing Co, Ltd., dem weltweit führenden Druckkonzern mit Hauptsitz in Tokio und einem Jahresumsatz von rund 14 Milliarden US-Dollar. Toppan Vintage ist seit drei Jahrzehnten ein Vorreiter und zuverlässiger Partner auf den Finanzmärkten und bedient die Finanz-, Rechts- und Geschäftswelt mit einem sorgfältigen, reaktionsschnellen Service und unvergleichlichen lokalen Marktkenntnissen und Kompetenzen. Die expandierenden Aktivitäten von Toppan Vintage bieten eine reibungslose Handhabung geschäftskritischer Inhalte für Kapitalmarkttransaktionen, Finanzberichte und Zulassungsanträge sowie Investmentgesellschaften und Versicherungsunternehmen. Die Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt unseres Handelns und unserer Arbeit. Unsere Hive®-Suite von SaaS-Lösungen, die modernste Technologien und Fachwissen nutzt, orientiert sich an der Idee des Bienenstocks - einer fleißigen Gemeinschaft, die in einem sicheren und effizienten Umfeld zusammenarbeitet. Weitere Informationen finden Sie unter www.toppanvintage.com .

Informationen zu Merrill Corporation

Merrill Corporation bietet technologiegestützte Plattformen für den sicheren Austausch von Inhalten, regulierte Kommunikation und Offenlegungsdienste. Kunden vertrauen auf innovative Anwendungen und fundierte Fachkenntnisse von Merrill, um den sicheren Austausch ihrer sensibelsten Inhalte erfolgreich zu steuern, die kritische finanzielle und regulatorische Informationen zu optimieren und zu verteilen und eine maßgeschneiderte Kommunikation zwischen den Interessengruppen zu schaffen. Mit fast 3.000 Mitarbeitern an Standorten weltweit wenden sich Kunden an Merrill, wenn es auf die Verwaltung komplexer Inhalte und die sichere Zusammenarbeit rund um den Globus ankommt. https://www.merrillcorp.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/725304/Toppan_Merrill_Acquisition.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Sarah Reilly

Marketing Manager

Toppan Vintage

(201) 562 1798

SarahReilly @ toppanvintage.com