Ottenschläger: Verunsicherung der Bevölkerung durch Zick-Zack-Kurs bei Wiener City-Maut

ÖVP-Verkehrssprecher fordert eine klare Linie und einen fairen Umgang mit betroffenen Pendlerinnen und Pendlern

Wien (OTS) - Ein Ende des Zick-Zack-Kurses bei der City-Maut fordert ÖVP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger. "Die Frau Verkehrsstadträtin hat in ihrer Aussendung vom 11. Juni noch davon gesprochen, dass eine City-Maut in Wien unter bestimmten Bedingungen gar nicht notwendig sei", erinnert sich der Abgeordnete zum Nationalrat. "Auch im Ö1-Mittagsjournal war diese auf Nachfrage kein großes Thema mehr".

Heute scheint aber wieder alles anders: Die MA18 legte eine Erhebung vor, die sich mit den möglichen Auswirkungen einer City-Maut befasst. Das sei kein fairer Umgang mit den Pendlerinnen und Pendlern: "Für viele Betroffene ist das ein ernstes Thema und kein politisches Spiel", so Ottenschläger. Gefordert wird hier eine klare Linie.

Außerdem kritisiert der ÖVP-Verkehrssprecher, dass man bis heute nicht einmal wüsste, was die Einführung einer solchen Maut effektiv kosten würde. "Es kann doch nicht sein, dass man über so etwas diskutiert, ohne eine Ahnung von der Höhe der Systemkosten zu haben", so Ottenschläger abschließend.

