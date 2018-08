Gerhard Kubik (SPÖ): Derzeit kein Bedarf an City-Maut

System der Parkraumbewirtschaftung hat sich bewährt

Wien (OTS/SPW-K) - „Das System der Parkraumbewirtschaftung funktioniert gut, wir sehen derzeit keinen Bedarf an einer City-Maut“, so der Verkehrssprecher der SPÖ Wien, Gerhard Kubik. Und weiter: „Die Wienerinnen und Wienerinnen sehen das ähnlich.“ Bei der Volksbefragung von 2010 haben sich mit 76,5 Prozent mehr als drei Viertel der WienerInnen gegen die Einführung einer City-Maut ausgesprochen.

Zwtl.: City-Maut auch als soziale Frage =

„Wir werden uns die präsentierte Studie genau anschauen. Eine City-Maut ab der Stadtgrenze wollen wir keinesfalls. Wie es auch der Bürgermeister gesagt hat, brauchen wir eine länderübergreifende Lösung“, so Kubik, der viele offene Fragen verortet: „Wir dürfen auch die soziale Komponente nicht vergessen: Was sollte das kosten? Viele sind auf ihr Auto angewiesen, um in die Arbeit zu kommen. Wenn wir eine City-Maut haben, die sich nur mehr Reiche leisten können, haben wir das Ziel verfehlt“, so Kubik.

