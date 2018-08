Welterschöpfungstag – Feichtinger: „Die Erde ist am Limit!“ – Für schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen

Hofers Tempo 140 bringt unsere Umwelt noch mehr unter Druck

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Umweltsprecher Klaus Feichtinger hat heute, Mittwoch, die Bedeutung des „Welterschöpfungstages“ betont. „Mit dem heutigen 1. August sind die natürlich verfügbaren Ressourcen der Erde für das heurige Jahr ausgeschöpft. Das heißt, dass die Menschheit ab sofort mehr verbraucht als die Erde an nachwachsenden Rohstoffen liefern kann. Der Welterschöpfungstag warnt uns eindringlich, dass unsere Erde am Limit ist und er mahnt uns zugleich zu einem schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen“, sagt Feichtinger gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Feichtinger kritisiert mit Blick auf den heutigen Welterschöpfungstag auch die Umweltpolitik der Kurz/Strache-Regierung. „Zwar betont die schwarz-blaue Regierung in ihren Sonntagsreden die Bedeutung von Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Umweltschutz, in der Realität aber wird eine wenig zukunftsfähige Umweltpolitik betrieben. Ein Beispiel für diese fehlgeleitete Umwelt- und Klimapolitik ist das Tempo-140-Projekt von Verkehrsminister Hofer. Während in anderen europäischen Ländern der öffentliche Verkehr ausgebaut wird, was auch zu einer deutlichen Reduktion der Schadstoffbelastung führt, kürzt Hofer die Mittel für die ÖBB und bringt mit der Anhebung auf Tempo 140 unsere Umwelt noch mehr unter Druck“, so Feichtingers Kritik. (Schluss) mb/up

