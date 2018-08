FP-Mahdalik: Unnötige Chinesen-Radln kosten die Steuerzahler Lawinen

Versprechen der Verkehrsstadträtin hält nicht

Wien (OTS) - Die von der Stadt beschlossene Änderung des Regelwerks für Leihrad-Anbieter sorgt bereits jetzt für eine Kostenexplosion. „Jedes Leihrad, das nicht akkreditiert wurde und somit nicht den neuen Bestimmungen entspricht, wird nun von der MA 48 eingesammelt“, weiß der Verkehrssprecher und Klubobmann der FPÖ-Wien, LAbg. Toni Mahdalik. Die Entfernung der illegal abgestellten Fahrräder, die von den jeweiligen Anbietern zwei Monate lang in Simmering abgeholt werden können, kostet 65 Euro pro Stück. Dazu fallen pro Tag sieben Euro Verwahrungsgebühr an. „Wer diese Kosten zu tragen hat liegt auf der Hand: Die Wiener Steuerzahler werden zur Kasse gebeten, wie immer, wenn es um die Radfahrer-Lobby geht“, ärgert sich der Freiheitliche. Zwar gibt die Stadt an bemüht zu sein, die Kosten für die Wegschaffung der Leihräder zurückzubekommen, doch realistisch ist dieser Wunsch nicht. „Wenn Radverleiher es bis jetzt nicht geschafft haben, ihre Drahtesel zu akkreditieren, dann werden sie diese wohl kaum in Simmering auslösen kommen“, holt Mahdalik die Stadt auf den Boden der Tatsachen zurück.

Die neue Regelung, die Anbietern vorschreibt maximal 1500 Räder anzubieten und sowohl eine Registrierungs- als auch Wartungspflicht vorsieht, kostet also bereits jetzt ein Vermögen. Von der Ankündigung der grünen Verkehrsstadträtin Vassilakou, die Leihrad-Unternehmer für die Entsorgung der Räder aufkommen zu lassen, ist nicht mehr viel übrig. „Dass die Wienerinnen und Wiener nun für die Entfernung dieser illegal geparkten Chinesen-Radln aufkommen werden müssen unterstreicht erneut, dass die Versprechungen von Verkehrsstadträtin Vassilakou nicht eingehalten werden“, schließt Mahdalik. (Schluss) akra

