Staatsbürgerschaften – Jarolim kritisiert „absolut unverständliche und unsaubere Vorgangsweise“ von Schwarz-Blau

SPÖ-Justizsprecher pocht auf Transparenz – „Kein vernünftiger Grund für diese ‚Part-Of-The-Game‘-Entwicklung“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim hat kein Verständnis für das Vorhaben der Regierung, die Namen von Personen, die via Regierungsbeschluss eine österreichische Staatsbürgerschaft erhalten, zukünftig nicht mehr zu veröffentlichen. Niemand könne einen vernünftigen Grund für diese „Part of the Game“-Entwicklung erkennen, so Jarolim. „Das ist eine absolut unverständliche und unsaubere Vorgangsweise“, betonte der SPÖ-Justizsprecher am Rande einer Pressekonferenz am Mittwoch und kritisierte diesen Rückschritt bei der Transparenz. ****

Transparenz sei vor allem notwendig, weil ja bereits in der Vergangenheit Probleme mit Staatsbürgerschaften auftraten, erinnerte Jarolim an die Affäre rund um den ehemaligen freiheitlichen Landeshauptmannstellvertreter Uwe Scheuch. „Kein Mensch wird einen vernünftigen Grund dafür erkennen, warum die Öffentlichkeit unsere zukünftigen ‚Staatsbürger aus besonderem Grund‘ nicht sehen dürfen sollte“, kritisierte der SPÖ-Justizsprecher und verwies darauf, dass die neuen Staatsbürger wohl auch selbst mit einem gewissen Stolz die Auszeichnung des Landes betrachten und der Öffentlichkeit vorstellen wollen. Das schwarz-blaue Argument des Datenschutzes ließ Jarolim dabei nicht gelten und versicherte: „Wir werden massiv auf die Bremse steigen, um das Verheimlichen, ‚Unter-den-Teppich-Kehren‘ und Schweigen als Grundregel des Regierens‘ zu beenden bzw. zu verhindern!“ (Schluss) mr/mb

