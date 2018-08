Bronzemetamorphosen der Bildhauerin Sabine Pelzmann im Rahmen der Salzkammergutfestwochen Gmunden

Ausstellung von 29.7. bis 7.8.2018 in der Hipphalle Gmunden

Graz/Gmunden/Wien (OTS) - Die steirische Bildhauerin Sabine Pelzmann präsentiert ihre Bronzetänze und Bronzefiguren in ihrer Ausstellung "wie das Neue in uns wächst" in der Hipphalle Gmunden im Rahmen der Salzkammergutfestwochen Gmunden. Ob in Stein gemeißelt, ob in Bronze gegossen – die Arbeiten von Sabine Pelzmann thematisieren stets den Wandel, Veränderung, Bewegung und Begegnung.

Die Intendantin der Salzkammergutfestwochen Gmunden, Frau Prof. Jutta Skokan, würdigt in ihrer Eröffnung der Ausstellung die Auseinandersetzung von Sabine Pelzmann mit dem Thema Wandel: "Wandel ist etwas, um das sich unser Leben rankt".

Laudatorin Christina Lind, die stellvertretende Geschäftsführerin des AMS Steiermark, weist auf die Bedeutung von innerem Wachstum und Bereitschaft zu notwendiger Veränderung von Einzelpersonen und Gesellschaften hin.

Die Bildhauerin Sabine Pelzmann spricht anhand ihrer Bronzepiptunen (weibliche Bronzeskulpturen, die immer mehr mit der Natur verwachsen) und Bronzetänze über unterschiedliche Formen der Entwicklung: Entfaltung, die aus unserem innersten Kern- aus unseren leiblichen Erfahrungen - herauskommt und Wachstum, das aus der Verbindung zu anderen und der Welt entsteht.

https://www.ots.at/redirect/festwochengmunden



Ausstellung "wie das Neue in uns wächst"

Sabine Pelzmann setzt sich mit ihren Bronzeskulpturen mit dem Thema “Wandel” auseinander.



Es ist das, was sich erst anbahnt, das sie anzieht. Das Potential, das sozusagen noch in den Knospen liegt und zwar die Phase von Veränderung, in der wir wissen, dass wir Altes loslassen müssen und das Neue noch nicht sichtbar ist. Es ist eine Phase, in der wir im Noch-nicht-Wissen stecken, in einer Zeit der Unsicherheit und darauf vertrauen müssen, dass das Neue sich uns zeigt.



Die Figuren von Sabine Pelzmann stellen hauptsächlich Körper dar. Mit unserem Körper sind wir im Dialog mit der Welt und in

unserem Körper spüren das Neue. Mit unserem Körper

bringen wir uns selbst zum Ausdruck.



Wandel ist etwas, das sich aus unserem Leib

heraus in die Welt formt.

Datum: 01.08.2018

Ort: Hipphalle Gmunden

Gmunden, Österreich

Url: https://www.ots.at/redirect/festwochengmunden

Salzkammergutfestwochen Gmunden Jetzt Kultur in Gmunden besuchen!

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Pelzmann

Mobil: 0664 45 320 48

Mail: office @ pelzmann.org

Web: www.wortbildhauerei.at