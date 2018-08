Muchitsch - Arbeitsmarktdaten: Schwarz-blaue Regierung profitiert von Kern-Regierung

SPÖ-Sozialsprecher warnt Bundesregierung vor Kürzungen der AMS-Mittel und fordert Fortsetzung der erfolgreichen AMS-Maßnahmen

Wien (OTS/SK) - Erfreut zeigt sich SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch über die aktuellen Arbeitsmarktdaten: „Der neuerliche Rückgang der Arbeitslosenzahlen ist erfreulich und zeigt einmal mehr die positiven Auswirkungen der SPÖ-geführten Bundesregierung unter Christian Kern. Hoffentlich schmückt sich die Bundesregierung nicht wieder mit fremden Federn“, so Muchitsch am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Die aktiven Beschäftigungsmaßnahmen für ältere Arbeitslose und junge Menschen, die unter der Regierung Kern gesetzt wurden, zeigen ihre nachhaltige Wirkung. „Die guten Konjunkturdaten und die positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt müssen weiterhin unterstützt werden und nicht wie von dieser Bundesregierung durch Sozialabbau und das Abdrehen von Beschäftigungsprogrammen gefährdet“, so der SPÖ-Sozialsprecher. ****

Der SPÖ-Abgeordnete verweist in diesem Zusammenhang, dass durch das Auslaufen der Aktion 20.000 und der Ausbildungsgarantie sowie die Absicht, Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern nach Österreich zu holen, der soziale Ausgleich in diesem Land „durch diese Bundesregierung gefährdet ist“. Darüber hinaus warnt Muchitsch die FPÖ-Sozialministerin davor, die AMS-Mittel zu kürzen. „Es ist zu befürchten, dass durch diese neoliberalen Maßnahmen die Arbeitslosigkeit wieder steigen und sich der Kampf unter den Beschäftigten verschärfen wird“, so Muchitsch.

Die SPÖ-geführte Regierung habe gezeigt, wie man mit offensiven Maßnahmen für den Arbeitsmarkt, für höhere Löhne und für die Unternehmen, die investieren, Wirtschaft und Arbeitsmarkt auf die Überholspur bringt. „So muss es weitergehen!“, so Muchitsch und an die Adresse von Hartinger-Klein: „Die bisherigen AMS-Maßnahmen wirken, müssen fortgesetzt werden und ausreichend budgetiert werden“. (Schluss) mr/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at