PAYBACK heißt neue Partner willkommen

Wien (OTS) - Sehr erfolgreiche erste Monate im österreichischen Markt – Mit BP, BURGER KING, NORDSEE und 60 neuen Onlinepartnern wie Marc O’Polo und Zalando Lounge können Kunden noch schneller viele Punkte sammeln

Weitere hochkarätige Partner schließen sich dem Multipartner-Bonusprogramm PAYBACK in Österreich an. Ab sofort werden Kunden auch bei BP, Burger King und NORDSEE sowie online bei baby-walz, Lascana, Marco O’Polo, Zalando Lounge – insgesamt 60 weiteren Online-Shops – für ihre Einkäufe mit Punkten belohnt. PAYBACK ist als erstes Multipartner-Bonusprogramm unter dem Motto „Ein Programm, viele Partner“ Anfang Mai in Österreich gestartet. Beim Launch waren bereits über 40 attraktive Partnerunternehmen dabei, allen voran dm drogerie markt, Fressnapf und Austrian Airlines, online u.a. Bon Prix, eBay, Expedia, Lieferservice, oeticket, OTTO, Quelle und Universal Versand. Die ersten Wochen im Markt sind sehr erfolgreich: Schon 1,5 Millionen Kunden sammeln Punkte mit PAYBACK.

„Wir von BP Austria freuen uns sehr, jetzt auch in Österreich zum PAYBACK Verbund zu zählen. Sowohl in Deutschland als auch in Polen verbindet uns bereits seit mehreren Jahren eine erfolgreiche Partnerschaft, die von unseren Kunden sehr geschätzt wird“, so Gerlinde Hofer, Head of Country, BP Europa SE/ZN BP Austria.

„Durch die neue Partnerschaft von Burger King mit PAYBACK können wir unseren Kunden tolle relevante Coupons und Angebote zukommen lassen und uns zusätzlich vom Wettbewerb in der Systemgastronomie differenzieren. Auch wir kooperieren mit PAYBACK seit mehreren Jahren in Deutschland und wissen, dass die Punkte beim Kauf von WHOPPER® & Co großen Anklang finden“, so Hartmut Graf, Geschäftsführer der TQSR Holding und Development GmbH, Master Franchisenehmer von BURGER KING® in Österreich.

„Bei NORDSEE ist uns die nachhaltige Bindung unserer Gäste besonders wichtig“, erklärt Mag. Alexander Pietsch, Geschäftsführer NORDSEE Österreich. „Die Teilnahme am international erfolgreichen Multipartner-Bonusprogramm PAYBACK ist gut für uns und für unsere Gäste – weil spürbare Vorteile langfristige Treue bedeuten.“

PAYBACK ist kostenlos und funktioniert ganz einfach: Mit nur einer Karte oder der PAYBACK App können Kundinnen und Kunden bei allen Partnerunternehmen für ihren Einkauf Punkte sammeln, diese durch Coupons vervielfachen und von weiteren exklusiven Angeboten profitieren.

Die Konsumenten in Österreich besitzen durchschnittlich fünf Kundenkarten. Laut einer repräsentativen Studie (YouGov, n = > 1.000) besteht hierzulande großes Interesse an einem Multipartner-Bonusprogramm. Für 88 Prozent der Befragten ist die Teilnahme an einem Programm mit mehreren Partnerunternehmen sehr interessant. 87 Prozent empfinden das Konzept attraktiver als bestehende Bonusprogramme in Österreich, 82 Prozent würden bei Händlern, die an PAYBACK teilnehmen, häufiger vorbeischauen und 78 Prozent würden diese Unternehmen weiterempfehlen.

Datenschutz steht bei PAYBACK an oberster Stelle, Vertrauenswürdigkeit und Transparenz zählen zu den Unternehmenswerten. Selbstverständlich werden keine Daten verkauft und auch nicht unter den teilnehmenden Partnern weitergereicht. PAYBACK anonymisiert die Kunden im Kreis der Partnerunternehmen und arbeitet natürlich DSGVO-konform.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das in weltweit fünf Ländern (Deutschland, Italien, Polen, Indien, Mexiko) führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 30 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Kunden erhalten von hunderten Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip „Ein Programm – viele Partner“ Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. In Deutschland werden rund 95 Prozent der gesammelten Punkte (2017 betrug der Wert der Punkte 381 Mio. EUR) wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt in den Filialen der Partner oder in Prämien. Immer beliebter wird die Nutzung über die PAYBACK App, die das mobile Punktesammeln und Couponaktivieren mit weiteren Services vereint. PAYBACK ist ein Tochterunternehmen von American Express.

