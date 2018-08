Christiane Hörbiger und Johannes Huber am 2. August zu Gast in „Stöckl.“

Wien (OTS) - Vom 2. bis 23. August gibt es beim ORF-Nighttalk „Stöckl.“ ein Wiedersehen mit besonderen Begegnungen. Am Donnerstag, dem 2. August 2018, trifft um 23.00 Uhr in ORF 2 Schauspielerin Christiane Hörbiger auf den Theologen und Mediziner Johannes Huber, um über die großen Themen des Lebens zu sprechen: Leben und Sterben, Altwerden und Schönsein sowie Glaube und Wissenschaft.

Johannes Huber, ehemaliger Sekretär von Kardinal Franz König, veröffentlichte nach dem Bestseller „Es existiert“ das Buch „Der holistische Mensch“. Darin stellt der Arzt und Theologe Fragen, die bisher in der Wissenschaft eher verpönt waren: Wer oder was waren wir vor unserer Geburt? Was bleibt von uns nach dem Tod? Und wie lässt sich das alles beweisen?

Christiane Hörbiger musste sich in ihrem Leben schon mehrfach mit dem Tod von geliebten Menschen auseinandersetzen. Vor zwei Jahren starb ihr Lebensgefährte Gerhard Tötschinger überraschend an einer Lungenembolie. Was ihr in dieser schwierigen Zeit Halt gegeben hat, erzählt die Schauspielerin im sehr persönlichen Gespräch mit Barbara Stöckl.

Um 0.00 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit dem ORF-Krimi „Meine Schwester“, für den Christiane Hörbiger mit Schwester Maresa vor der Kamera stand. Unter der Regie von Hörbigers Sohn Sascha Bigler spielen in der ORF/ARD-Koproduktion u. a. Hörbiger-Neffe Cornelius Obonya, August Zirner, Simon Schwarz, August Schmölzer, Edita Malovčić, Stella Butz und Stephan Paryla.

