Peter Pilz fordert Offenlegung aller Staatsbürgerschaftsverleihungen an Prominente

Verheimlichung fördert Staatsbürgerschaftskorruption

Wien (OTS) - „Der Versuch, Staatsbürgerschaften ‚im besonderen Interesse der Republik‘ jetzt heimlich verleihen zu wollen, öffnet die Tür für Staatsbürgerschaftskorruption. Geheime Verleihungen sind die Voraussetzung, dass bei uns wie in Ungarn mit Staatsbürgerschaften Geschäfte gemacht werden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Freiheitliche in Regierungsverantwortung für derartige Geschäfte besonders anfällig sind“, meint Peter Pilz und wird daher in einer Anfrage an den Innenminister die Offenlegung aller so verliehenen Staatsbürgerschaften seit dem Jahr 2000 fordern.

