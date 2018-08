Kreditschutzverband von 1870 erweitert den Vorstand: Mag. Peter Modelhart

Der Kfz-Experte verstärkt das Dachgremium des Kreditschutzverband von 1870.

Wien (OTS) - Wien, 01.08.2018 – Der gebürtige Salzburger Mag. Peter Modelhart (49) wurde auf der 142. Generalversammlung des führenden Gläubigerschutzverbandes Österreichs im Juni 2018 in den Vorstand berufen. Der Geschäftsführer und Chief Operating Officer der Pappas Holding GmbH stärkt damit das Vorstandsteam, das aus namhaften Vertretern der Wirtschaft besteht. In seiner neuen Funktion wird Modelhart der KSV1870 Geschäftsführung als Experte zur Seite stehen. Das Vorstandsgremium entscheidet in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.

„Es freut uns sehr, mit Mag. Peter Modelhart einen ausgewiesenen Fachmann gewonnen zu haben. Er kennt die heimische Wirtschaft aus unterschiedlichen Blickwinkeln und wird den KSV1870 mit seiner ausgezeichneten fachlichen Expertise dabei unterstützen, weiterhin ein starker Partner für Österreichs Wirtschaft zu sein“, so Mag. Dr. Roland Wernik, MBA, Präsident des Kreditschutzverband von 1870.

KSV1870 holt Top-Manager an Bord

Nachdem Modelhart sein Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien im Jahr 1994 abschloss, startete er seine berufliche Karriere bei der Ford Motor Company (Austria). Seinen Fokus hatte der ausgewiesene Automobilhandelsexperte zu dieser Zeit im Marketing und Vertrieb, zuletzt war er als Direktor Marketing tätig. Ab dem Jahr 2000 war Modelhart 17 Jahre lang für Jaguar Land Rover tätig – unter anderem in Deutschland. 2005 wurde er zum Geschäftsführer des Jaguar Land Rover Importeurs in Österreich bestellt, ab 2009 verantwortete er zusätzlich auch den deutschen und tschechischen Markt.

Ende 2017 wurde Modelhart zum Geschäftsführer und Chief Operating Officer (COO) der Pappas Holding GmbH ernannt - eines der größten und innovativsten Automobilhandelsunternehmen Mitteleuropas. Darüber hinaus war der Salzburger Vorstandsmitglied im Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller in Deutschland und im Rahmen eines sechsmonatigen Assignments Teil einer globalen Task Force in China.

„Als führende Plattform im Bereich Risiko- und Liquiditätsmanagement nimmt der KSV1870 eine wichtige Funktion im Wirtschaftsgefüge ein. Die digitale Transformation, die momentan stattfindet, bietet auch für den KSV1870 viele Chancen und Möglichkeiten. Es freut mich daher ganz besonders, dass ich in dieser spannenden Zeit in den Vorstand gekommen bin und damit die zukünftige Ausrichtung des KSV1870 mitgestalten kann“, so Peter Modelhart.

Über den KSV1870

Der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) zählt zu den führenden Wirtschaftsplattformen Österreichs. Durch innovative, digitale Lösungen minimiert der Gläubigerschutzverband mit seinen Tochtergesellschaften die ökonomischen Risiken seiner Kunden und trägt wesentlich zu ihrem Geschäftserfolg bei. Der KSV1870 bewahrt Wirtschaftstreibende vor finanziellem Schaden, stärkt ihre Liquidität und identifiziert neue Wachstumschancen. Aktuell serviciert die Unternehmensgruppe mehr als 23.000 Mitglieder im In- und Ausland.

Internationale Bonitätsauskünfte, Inkasso-Dienstleistungen und Vertretungen in Insolvenzverfahren unterstützen bei einem professionellen Risikomanagement und sorgen für sichere Geschäfte. Neues Wachstum ermöglicht der KSV1870 durch innovative Lösungen im Business Analytics-Bereich. Wirtschaftsinformationen aus unterschiedlichen Datenpools, intelligent analysiert und ausgespielt in Echtzeit, öffnen die Tür zu neuen Umsatzpotenzialen. Der KSV1870 schafft Wissen und sichert Werte. Im Jahr 2017 haben 370 Mitarbeiter einen Umsatz von 41 Mio. Euro erwirtschaftet. Über das Webportal www.ksv.at können alle Services und Produkte rund um die Uhr abgerufen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sandra Kienesberger

Leiterin KSV1870 Unternehmenskommunikation

Telefon 050 1870-8213, E-Mail: kienesberger.sandra @ ksv.at

www.ksv.at; Twitter: https://twitter.com/KSV1870