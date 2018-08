Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

Von der Bibliotheksgalerie Krems bis zum Schloss Rosenau

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Donnerstag, 2. August, wird um 19 Uhr in der Bibliotheksgalerie der Stadtbücherei und Mediathek Krems die Ausstellung „Abierto“ von Daniel Domaika eröffnet. Gezeigt werden die Arbeiten des 1981 in Navarra in Spanien geborenen und seit 2012 in Krems lebenden Künstlers bis 7. Oktober. Öffnungszeiten: Montag von 12 bis 19 Uhr, Dienstag von 9 bis 16 Uhr, Mittwoch von 9 bis 12 Uhr, Donnerstag von 12 bis 18 Uhr und Freitag von 12 bis 16 Uhr; am Samstagen, Sonn- und Feiertagen ist die Schau über das Museum Krems zugänglich. Nähere Informationen unter 02732/801-570, e-mail museum @ krems.gv.at und www.museumkrems.at.

Von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. August, steht die Schallaburg mit den „Kunst Werk Tagen“ bereits zum fünften Mal ganz im Zeichen von Kunst, Schmuck und Design. In Kooperation mit der Innung der Kunsthandwerke der Wirtschaftskammer Niederösterreich präsentieren dabei jeweils von 9 bis 18 Uhr über 90 Designer und Kunsthandwerker aus ganz Österreich im Schlossgarten und im großen Arkadenhof ihre Erzeugnisse. Auch das „Museum Niederösterreich auf Tour“ macht an diesen Tagen Station auf der Schallaburg. Nähere Informationen unter 02754/63 17, e-mail office @ schallaburg.at und www.schallaburg.at.

Im Amonhaus in Lunz am See öffnet von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. August, wieder der Webermarkt seine Pforten. Bereits zum 21. Mal gibt es dabei im Ambiente des alten Hammerherrenhauses bei freiem Eintritt textile Handwerkskunst rund um das Weben und Spinnen zu sehen. In den Arkaden des Renaissance-Baues zeigt die Grazer Textilkünstlerin Ginna Ballinger zudem großformatige Nähbilder. Öffnungszeiten: Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Nähere Informationen beim Organisationsteam unter 07485/983 01, Susanne Bläumauer, und e-mail susi.weben @ gmail.com bzw. 0664/960 08 29, Rosa Stängl, und e-mail wolli @ staengl.at.

Die NöART-Ausstellung „Über schwebende Inseln und fliegende Menschen“ macht als nächstes im Gemeindeamt Yspertal Station; eröffnet wird am Freitag, 3. August, um 17 Uhr. Gezeigt werden die Arbeiten von Robert Bodnar, Manolo Cocho, Aleksij Kobal, Roy LaGrone, Gani Llalloshi, Andrew Mezvinsky, Sissa Micheli, Lydia Patafta, Eva Schlegel, Veronika Veit und Tanja Vujinović bis 12. August. Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 11 Uhr. Nähere Informationen bei NöART unter 02742/755 90, e-mail office @ noeart.at und www.noeart.at.

Eine NöART-Ausstellung ist auch „Cut Out“, die am Samstag, 4. August, um 19 Uhr in der Galerie Lindenhof in Oberndorf bei Raabs an der Thaya eröffnet wird und Werke von Uschi Janig, Birgit Knoechl, Hans Lankes, Claudia Maria Luenig, Nina Annabelle Märkl, Kurt Müllner, Martina Pruzina-Golser, Franz Riedl, Dorota Sadovská, Marco P. Schaefer und Reinhard Wöllmer präsentiert. Parallel dazu bringt „Folie à Deux“ eine Gegenüberstellung der textilen Arbeiten von Frenzi Rigling mit Alois Mosbachers malerischen Weitererzählungen einer Utopie. Ausstellungsdauer: jeweils bis 9. September; Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Nähere Informationen bei NöART unter 02742/755 90, e-mail office @ noeart.at und www.noeart.at bzw. bei den Galerien Thayaland unter 0699/18 11 92 20, e-mail presse @ galerien-thayaland.at und www.galerien-thayaland.at.

Mit den Themen „Urgeschichtliches Töpfern“, „Mittelalterliche Hausapotheke“ und „Zistel aus Weiden flechten“ (jeweils am Samstag, 4. August) sowie „Kreativ Weiden flechten“, „Pflanzen der Kelten“ und „Messer aus Obsidian“ (jeweils am Sonntag, 5. August) setzt das MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya an diesem Wochenende seine historischen Handwerkskurse fort. Dazu bietet am Samstag, 4., und Sonntag, 5. August, jeweils von 10 bis 17 Uhr das Aktivwochenende „Brot backen“ die Möglichkeit, in den Lehmkuppelöfen des archäologischen Freigeländes selbst nach einem der ältesten bekannten Rezepte frisches Brot zu backen. Nähere Informationen bzw. Anmeldungen unter 02577/841 80, e-mail info @ mamuz.at und www.mamuz.at.

Im Museumsdorf Niedersulz beleuchtet die Reihe „Alltag im Dorf – Wie war das damals?“ am Samstag, 4. August, die Themen „Lehmziegel schlagen" und „Kirtag und Kegelbahn – Freizeit im Dorf“ sowie am Sonntag, 5. August, „Lehmziegel schlagen", „In der Greißlerei“ und „Rad und Kufe“; Beginn ist jeweils um 13 Uhr. Zudem führt am Sonntag, 5. August, ab 15 Uhr eine Betty-Bernstein-Familienführung durch das Museumsdorf. Am Dienstag, 17. Juli, geht es dann im Rahmen des Kinderferienprogramms „Basteln mit Naturmaterialien“ ab 10 Uhr um „Äste, Stroh und bunte Stoffe – Freche Vogelscheuchen basteln“. Nähere Informationen beim Museumsdorf Niedersulz unter 02534/333, e-mail info @ museumsdorf.at und www.museumsdorf.at.

Am Sonntag, 5. August, veranstaltet das Museum Niederösterreich in St. Pölten in seinem Haus der Natur wieder einen „Sonntag im Museum“, bei dem ab 13 Uhr die Kreativstation „Blumentopf aus Tetrapack“, die Museumstour „Garten - Lust. Last. Leidenschaft“ und die Mikrolabor-Show „Mikrowelt Garten“ auf dem Programm stehen. Nähere Informationen beim Museum Niederösterreich unter 02742/90 80 90 und www.museumnoe.at.

Ebenfalls am Sonntag, 5. August, können Besucher des Karikaturmuseums Krems im Rahmen von „Kunst, Kaffee & Kipferl“ ab 10.30 Uhr Details erfahren, Anekdoten hören und sich im kleinen Rahmen mit Sokol-Expertin Jutta M. Pichler austauschen, die durch die Ausstellung „Sokol Auslese“ führt. Um 14 Uhr startet dann noch eine einstündige Familienführung mit spannenden Hands-On-Stationen und wissenswerten Geschichten über die laufenden Ausstellungen im Karikaturmuseum. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02732/90 80 10 und e-mail office @ kunstmeile.at bzw. www.karikaturmuseum.at.

Das Stadtmuseum Traiskirchen lädt am Sonntag, 5. August, zu einer „Mia Mautz Kinderführung", bei der die jüngsten Besucher unter dem Motto „Vom Schaf zum Pullover ist es ein langer Weg" einen Streifzug durch die Spinnerei Möllersdorf unternehmen. Beginn ist um 10 Uhr; nähere Informationen und Anmeldungen beim Stadtmuseum Traiskirchen unter 0664/202 41 97, e-mail info @ stadtmuseum-traiskirchen.at und www.stadtmuseum-traiskirchen.at.

Am Sonntag, 5. August, veranstaltet auch das Eisenbahnmuseum Strasshof einen „Dampfbetriebstag“, bei dem von 10 bis 17 Uhr neben der LGB- und Modelltrucks-Anlage sowie Modellbahnen in HO- und N-Spur auch Dampfloks in Betrieb sind, die Besucher auf dem Führerstand einer Dampflokomotive oder auf der 5“-Gartenbahn mitfahren oder an Führungen teilnehmen können. Nähere Informationen beim Eisenbahnmuseum Strasshof unter 02287/30 27, e-mail office @ eisenbahnmuseum-heizhaus.com und www.eisenbahnmuseum-heizhaus.com.

Schließlich läuft noch bis 31. Oktober im Freimaurermuseum auf Schloss Rosenau die Sonderausstellung „Hoffnung – Vernichtung – Neubeginn. 100 Jahre Großloge von Österreich“. Öffnungszeiten:

täglich von 9 bis 17 Uhr; nähere Informationen unter 02822/205 52 und www.freimaurermuseum.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse