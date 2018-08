Verkehrsunfall: Fahrradlenkerin schwer verletzt

Wien (OTS) - Ein 45-jähriger PKW-Lenker befuhr die Mommsengasse und wollte die Kreuzung mit der Karolinengasse geradeaus durchfahren. Laut ersten Erhebungen dürfte zeitgleich eine 53-jährige Radfahrerin aus der Karolinengasse kommend ebenfalls in das Kreuzungsplateau gefahren sein. Sie dürfte hierbei am linksseitigen Gehsteig gefahren sein. Fahrzeuglenker aus der Karolinengasse haben hier das Vorrangzeichen „Halt“ zu beachten. Die Frau stürzte beim darauffolgenden Zusammenstoß auf die Motorhaube des PKW und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

