Mehrere Motorradlenker bei Unfällen teilweise schwer verletzt

Wien (OTS) - Gestern kam es zu mehreren Verkehrsunfällen mit beteiligten Motorradfahrern. Laut ersten Erhebungen des Verkehrsunfallkommandos dürften sich die Unfälle wie folgt zugetragen haben:

1.) Dieser Unfall ereignete sich am Verzögerungsstreifen der Ausfahrtsrampe No. 3 der S2, Fahrtrichtung Süden. Ein PKW-Lenker (47) dürfte beim Ausfahren ein ebenfalls auf der Rampe fahrendes Motorrad touchiert haben, wodurch der Lenker (64) zu Sturz kam. Der 64-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

2.) Auf der Sechshauser Straße stieß ein in die Geibelgasse einbiegender PKW-Lenker (23) gegen einen entgegenkommenden, geradeaus fahrenden Motorradfahrer (50). Das Motorrad stieß gegen das Auto, wodurch der 50-jährige schwer verletzt wurde. Die Rettung brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

3.) Am Ring wollte ein PKW-Lenker (43) nach links in eine Nebenfahrbahn ein-biegen. Zeitgleich wurde er von einem 36-jährigen Motorradlenker links am selbst-ständigen Gleiskörper der Straßenbahn überholt. Die Gleise können nur durch Über-fahren einer doppelten Sperrlinie befahren werden. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden der 36-Jährige und ein 22-jähriger Beifahrer verletzt.

