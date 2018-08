Weltpremiere: Hitze-Einsatz mit dem Smartphone

Die neue Team Österreich-App macht es möglich!

Wien (OTS) - "Helfen, wenn meine Hilfe gebraucht wird!" – dafür steht das Team Österreich von Ö3 und dem Roten Kreuz. Heute gibt es eine Weltpremiere: Die Helfer/innen vom Team Österreich werden aufgrund der Hitzewelle zu einem Online-Einsatz alarmiert, das ist einzigartig. Möglich wird das über die neue Team Österreich-App.

Da durch die anhaltend hohen Temperaturen vor allem ältere und chronisch kranke Menschen sehr belastet sind, wird das Team Österreich alle aktivieren, die in der App "Online helfen" angeklickt haben. Es geht um einfache Aufgaben – ohne das eigene Haus verlassen zu müssen. Die Onlinehelfer/innen werden etwa Innenraumtemperaturen in ihrer Wohnung oder ihrem Haus messen und dadurch eine für Rettungskräfte wichtige „Hitzelandkarte“ erstellen, kühle und öffentlich zugängliche Orte in ihrer unmittelbaren Umgebung in eine Online-Karte eintragen und im Bedarfsfall Eltern, Großeltern oder Nachbarn – ausgestattet mit einer speziellen Information vom Team Österreich – auf die Wichtigkeit einer "Hitzekarenz" aufmerksam machen. „Hitzekarenz“ bedeutet, sich zumindest drei Stunden an einem Ort mit einer Temperatur unter 25 Grad aufzuhalten und damit dem Körper die Möglichkeit zur Regeneration zu geben.

Wie immer gilt beim Team Österreich der Grundsatz: "Wer Zeit hat, hilft!" Es gibt also im Falle einer Alarmierung – egal ob für einen Online-Einsatz oder einen Einsatz als Katastrophenhelfer direkt vor Ort – keine Verpflichtung, ein einfaches JA oder NEIN genügt.

Wer mit dabei sein will, kann sich die Team Österreich-App kostenlos herunterladen und sich dann beim Team Österreich registrieren.

Am Donnerstag wird Bundesrettungskommandant Gerry Foitik Bilanz ziehen und die Ergebnisse zum ersten Einsatz mit dem Smartphone im Ö3-Wecker mit Robert Kratky von 5.00 bis 9.00 Uhr präsentieren.

