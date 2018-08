Das Küstenpatent in Kroatien kaufen?

Küstenpatent Kroatien

Gössendorf,Zagreb,Wien (OTS) -

Das Küstenpatent in Kroatien kaufen?

Viele Leute, die in der Vergangenheit im ehemaligen Jugoslawien im Urlaub waren, berichten davon: Ein Bootsführerschein sei dort nicht nötigt - das Küstenpatent könne auch vor Ort gekauft werden.

Doch wer heute nach Kroatien fährt, sollte sich auf diese längst vergangenen Erfahrungswerte nicht mehr verlassen.

Zwar machen sich noch immer Glücksritter auf den Weg an die östliche Adria und hoffen dort, die entsprechende Lizenz erwerben zu können.

Doch sie machen alle die selbe Erfahrung: Küstenpatente werden nur noch von Scharlatanen und Betrügern verkauft.

Wer sich darauf einlässt, muss also damit rechnen, am Ende nicht nur ohne die begehrte Lizenz dazustehen - sondern auch mit weniger Geld in der Tasche.

So funktioniert die Betrugsmasche vor Ort

Wie so oft bei geschickten Betrugsdelikten, basiert das Geschäft der Verbrecher auch in diesem Fall auf einem Körnchen Wahrheit.

Tatsächlich konnte man im ehemaligen Jugoslawien teilweise den Bootschein kaufen. Die Betrüger wissen nun, dass dies auch in vielen deutschen Familien noch so erzählt wird.

Vor Ort sprechen sie daher gezielt Touristen an, die noch keine Lizenz besitzen, aber gerne selbst mit dem Boot über die Adria fahren möchten.

Durch die Geschichten von früher scheint die Offerte an Seriosität zu gewinnen. Tatsächlich handelt es sich aber um klassischen Betrug: Der Käufer erhält für sein Geld keine Gegenleistung.

Achtung: Gefälschte Küstenpatente

Tatsächlich geben die Betrüger teilweise sogar offiziell aussehende Dokumente aus. Diese fallen aber bei einer Kontrolle sofort auf.

Denn alle Küstenpatente sind heute mit einer speziellen Nummer ausgestattet. Die Behörden können so bei einer Kontrolle innerhalb von Sekunden feststellen, ob es sich um ein authentisches Dokument handelt. Ist dies nicht der Fall, kann dies unangenehme Folgen haben. Denn es handelt sich um einen Fall von Urkundenfälschung und es ist nicht immer einfach,

nachzuweisen, dass man selbst auf einen Betrug hereingefallen ist. Der offizielle Weg ist daher immer die bessere Variante, um an ein Küstenpatent zu gelangen.

Offizielle Dokumente von der Behörde erhalten

Es ist aber auch gar nicht nötig, den Bootschein über illegale Kanäle zu kaufen. Denn das kroatische Recht ermöglicht es problemlos auch Ausländern, das Küstenpatent zu erwerben und anschließend selbst Boote über die Adria zu steuern.

Wir bei AC Nautik haben uns genau darauf spezialisiert und bieten Kurse an, in denen schnell und einfach die nötige Vorbereitung absolviert werden kann. Anschließend erhalten die Teilnehmer auf seriösem Weg die gewünschte Lizenz vom Hafenmat.

Dies erspart Zeit, Geld und Nerven - und sorgt für einen entspannten Urlaub.

www.kuestenpatent-kroatien.at

Erklärung Küstenpatent Kuestenpatent B inkl. UKW

Küstenpatent Küstenpatent info Küstenpatent Informationen

Preis Kuestenpatent Preis für das Kuestenpatent Preise für das Kuestenpatent

Praxis Kuestenpatent Praxis Kuestenpatent Praxisangebote zum Kuestenpatent

Kuestenpatent in Porec Kuestenpatent in Porec Kuestenpatent Porec

Kuestenpatent Porec Kuestenpatent in Porec Kuestenpatent in Porec

Kuestenpatent Zadar Kuestenpatent in Zadar Kuestenpatent in Zadar

Kuestenpatent in Dalmatien Kuestenpatent

Rückfragen & Kontakt:

AC Nautik

Martin Fuchshofer

Anton Hubmann Platz 1/6

8077 Gössendorf

support @ kuestenpatent-kroatien.at