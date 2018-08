Europa-League-Quali live im ORF mit Admira – ZSKA Sofia

Am 2. August um 18.55 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Nach dem 0:3 in Sofia steht die Admira in der zweiten Europa-League-Quali-Runde gegen ZSKA bereits mit dem Rücken zur Wand und braucht am Donnerstag, dem 2. August 2018, ein kleines Fußballwunder. ORF eins berichtet ab 18.55 Uhr live. Aus der Südstadt meldet sich Kommentator Michael Bacher, die Analysen steuern Rainer Pariasek und Roman Mählich bei.

Die ORF-TVthek und sport.ORF.at stellen österreichweit einen Live-Stream und Video-on-Demand-Highlights bereit.

