NEOS zu Arbeitsmarktdaten: Anstieg der offenen Stellen schreit nach Reformen

Gerald Loacker: „Fokus auf lebenslanges Lernen, Nachholen von Qualifikationen und eine auf Arbeitskräfte fokussierte Zuwanderungspolitik ist notwendig.“

Wien (OTS) - Erfreut reagiert NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker auf die wieder gesunkenen Arbeitslosenzahlen im Juli 2018, betont aber, dass die weiter steigende Zahl an offenen Stellen angegangen werden muss: „Österreich leidet seit Jahren unter einem akuten Fachkräftemangel. Dieses Problem wächst stetig, wie die Zahlen des AMS zeigen. Unternehmen haben es immer schwerer, geeignete Fachkräfte zu finden. Mehr als die Hälfte der heimischen Unternehmen klagt bereits über Umsatzeinbußen, die auf Personalnot zurückführen sind. Hier muss reagiert werden.“

Loacker betont, dass vor allem die Ausbildung in der Lehre und in den Schulen sowie das Prinzip des lebenslangen Lernens und der Fortbildung im Beruf mehr im Fokus stehen muss: „Qualifikation ist der Schlüssel gegen Arbeitslosigkeit und für ein Ausgleichen des Fachkräftemangels. Deshalb haben wir erst diese Woche auch ein umfangreiches Reformprogramm für diesen Bereich vorgelegt. Der Praxisbezug in der Schule gehört gesteigert, die Lehre gehört modular aufgebaut und wer Lehrabschlussprüfung, Matura und Meisterprüfung erfolgreich absolviert hat, soll im Rang eines FH-Bachelors angesehen werden“, umreißt der NEOS-Sozialsprecher einige der dringendsten Forderungen. Zusätzlich müsse durch eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte der Fokus bei der Zuwanderungspolitik stärker auf Arbeitskräfte und deren Qualifikationen gelenkt werden. Abschließend müsse auch das stetige Zurückfahren der Kontingente für Saisonniers korrigiert werden.

