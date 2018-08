Weißrussisches Mautsystem BelToll feiert 5-jähriges Jubiläum

Wien/Minsk (OTS) - Seit August 2013 betreibt Kapsch mit großem Erfolg das staatliche elektronische Mautsystem der Republik Belarus. BelToll gilt mittlerweile als Vorzeigeprojekt für eine öffentlich-private Partnerschaft in Weißrussland.

Im Februar 2012 unterzeichneten die Republik Belarus und Kapsch einen Investitionsvertrag für die Errichtung und den 20-jährigen Betrieb eines landesweiten elektronischen Mautsystems (Electronic Toll Collection, ETC) namens BelToll. Am 1. August 2013 nahm Kapsch das System für den mehrspurigen Fließverkehr (Multi-Lane Free-Flow, MLFF) auf 813 Autobahn- und Fernstraßenkilometern in Betrieb. Nach fünfjährigem erfolgreichem Einsatz deckt das System heute bereits 1.614 Kilometer ab. Über 270.000 Fahrzeuge sind im System registriert und erzeugen mehr als 6,6 Millionen Transaktionen pro Monat. Fahrten auf Mautstraßen sind für alle Fahrzeuge kostenpflichtig, mit Ausnahme von in der Eurasischen Wirtschaftsunion zugelassenen PKWs mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen.

In den fünf Jahren, in denen Kapsch das BelToll-System serviciert und betrieben hat, wurde das Mautstraßennetz in Weißrussland signifikant ausgebaut. Während das System 2013 lediglich die M1/E30 und kurze Abschnitte anderer wichtiger Staatsstraßen der Kategorie M umfasste, sind heute viele Transportkorridore von nationaler und internationaler Bedeutung in das Netz eingebunden. Das System ermöglicht es dem Land, seine Transitkapazitäten effizient zu verwerten und den erwirtschafteten Gewinn in die Modernisierung der landesweiten Verkehrsinfrastruktur zu investieren. BelToll ist ein Beispiel für erfolgreiche Public-Private-Partnership-Modelle.

Der Ausbau des Mautstraßensystems in Weißrussland wird durch das hohe Transitpotenzial dieses Landes begünstigt. Seit der Entwicklung und Implementierung des Systems arbeitet Kapsch laufend an der Verbesserung und Optimierung des User-Interface, der Zahlungsmechanismen sowie der Datenverarbeitung. Die von Kapsch vor fünf Jahren errichtete Mautlösung erwies sich für Weißrussland als äußerst effektiv: Sie sorgt für hohe Mauteinnahmen und eine präzise Mauterhebung von den unterschiedlichen Straßenbenutzern.

Die nächste Projektphase umfasst zwei neu sanierte Abschnitte der M6/E28 von Minsk über Hrodna bis zur polnischen Grenze (Bruzgi) und den strategisch wichtigen Straßenabschnitt der P28 von Minsk über Maladsetschna nach Naratsch. Nach Abschluss der Erweiterung im Jahr 2021 soll das Mautsystem insgesamt 1.786 Straßenkilometer abdecken.

Zahlen und Fakten: 5 Jahre Betrieb des weißrussischen Mautstraßennetzes durch Kapsch TrafficCom

813 km Mautstraßen im Jahr 2013

1.614 km Mautstraßen im Jahr 2018

Über 270.000 im System registrierte Fahrzeuge

6,6 Millionen Transaktionen pro Monat





Kapsch TrafficCom ist ein Anbieter von intelligenten Verkehrssystemen in den Bereichen Mauteinhebung, Verkehrsmanagement, Smart Urban Mobility, Verkehrssicherheit und vernetzte Fahrzeuge. Kapsch TrafficCom deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Kunden aus einer Hand ab: von Komponenten über Design bis zur Errichtung und dem Betrieb von Systemen. Die Mobilitätslösungen von Kapsch TrafficCom helfen dabei, den Straßenverkehr in Städten und auf Autobahnen sicherer, zuverlässiger, effizienter und komfortabler zu machen sowie die Umweltbelastung zu reduzieren.

Eine Vielzahl von erfolgreichen Projekten in mehr als 50 Ländern rund um den Globus hat Kapsch TrafficCom zu einem international anerkannten Anbieter intelligenter Verkehrssysteme gemacht. Als Teil der Kapsch Group verfügt Kapsch TrafficCom mit Hauptsitz in Wien, Österreich, über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und notiert seit 2007 im Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Die aktuell mehr als 5.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten im Wirtschaftsjahr 2017/18 einen Umsatz von rund 693,3. Mio. EUR.

