Disruptive Opportunities: Hello bank! Fondsaktion bis November

100% Rabatt auf ausgewählte Fonds von Amundi Asset Management

Salzburg (OTS) - Salzburg, 1. August 2018 – Die Hello bank! Österreich, führender Online Broker des Landes, bietet erstmals und ab sofort eine Fondsaktion mit Amundi Asset Management: Bis Ende November können zwei Fonds kostenlos gehandelt werden. Beim Direkthandel über die Fondsgesellschaft können die Fonds CPR Invest Global Disruptive Opportunities und Amundi Funds Bond Global Aggregat mit 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag geordert werden.

„Amundi ist mit einem verwalteten Volumen von 1,45 Billionen Euro Europas größter Asset Manager und gehört weltweit zu den Top Ten. Mit den beiden Fonds können wir unseren Kunden sowohl eine Aktien- als auch eine Anleihenstrategie anbieten, die perfekt in das aktuelle Marktumfeld passen“, erklärt Florian Spitzbart, Produktmanager bei der Hello bank!.



Über die Hello bank!

Die Hello bank! kann als führender Online Broker in Österreich auf eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte verweisen. Sie ist Teil der französischen BNP Paribas-Gruppe, einem führenden Finanzdienstleister, der die europäische Bankenlandschaft aktiv mitgestaltet und mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten ist.

Die Hello bank! übt ihre Geschäftstätigkeit vom Standort Salzburg aus und unterhält darüber hinaus Filialen in Wien, Linz, Graz, Innsbruck und Salzburg. Derzeit sind 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Als Spezialist für das Wertpapiergeschäft führt Österreichs Online Broker Nr.1 jährlich mehr als 1 Million Wertpapiertransaktionen aus und betreut rund 84.000 Kunden mit einem Volumen von rund sechs Milliarden Euro.

Neben dem Privatkundengeschäft ist die Hello bank! im B2B-Sektor verlässlicher Partner für mehr als 100 konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen.

Hello bank! ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A.



