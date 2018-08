NÖ KindergartenpädagogInnen bilden sich in 400 Seminaren fort

Programm reicht von Nutzung neuer Medien bis naturwissenschaftlichen Experimenten

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Jahr 2018 umfasst das Weiterbildungsprogramm für die rund 4.000 PädagogInnen in den NÖ Kindergärten mehr als 400 Seminare. „Fast alle Angebote sind bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Fortbildungsprogramm orientiert sich inhaltlich am Bildungsplan für Kindergärten in Niederösterreich. Es reicht von Seminaren zur kindgerechten Nutzung neuer Medien im Sinne des Digitalisierungsschwerpunkts des Landes Niederösterreich über Kommunikationstrainings für Elterngespräche bis hin zu Fortbildungen zum Spracherwerb und zu Anleitungen für naturwissenschaftliche oder mathematische Experimente“, erklärt Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„Wir wollen Kinder schon so früh wie möglich dazu anregen, ihr Lebensumfeld zu erforschen und zu hinterfragen. Experimente in der Natur eignen sich besonders gut, den Forscherdrang so früh wie möglich zu wecken, Dinge zu hinterfragen und Gesetzmäßigkeiten zu entdecken. So können Kinder ihre Stärken ganz spielerisch herausfinden. Sie lernen die Lebensräume unseres Landes kennen – auch in Hinblick auf regionale und saisonale Lebensmittel und auf die ganzheitliche Wahrnehmung der Natur“, so Teschl-Hofmeister.

Fortbildungsangebote im Herbst 2018 sind beispielsweise: ‚Süßigkeiten der Natur – Vielfältiges Obst pflanzen, entdecken und verkosten‘; Wahrnehmungs- und Konzentrationsschulung in der Natur; ‚Farben und Klänge‘ – verblüffende Phänomene mit einfachen Alltagsmaterialien erforschen‘; ‚Mein Essen, mein Körper, meine Gefühle – präventives Arbeiten im Kindergarten‘.

„Es freut mich sehr, dass unsere Pädagoginnen und Pädagogen sich so gerne und so vielfältig weiterbilden. Denn damit können wir den Eltern garantieren, dass ihre Kinder in den NÖ Kindergärten bestens aufgehoben sind und individuell bestmöglich gefördert werden“, stellt die Bildungs-Landesrätin abschließend fest.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Lorenz Stöckl, BA

