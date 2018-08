willhaben erweitert Streaming-Squad

Fifa und Overwatch: Aykut „ICouldPlays“ Özbey und Denise „RainbowBunchie“ Buder joinen dem Streaming-Team der Tickling Tentacles willhaben

Wien (OTS) - willhaben, Österreichs größter Marktplatz, begrüßt zwei Neue in ihrem eSport-Streaming Team der Tickling Tentacles willhaben (TTW): Ab sofort sorgen Aykut „ICouldPlays“ Özbey und Denise „RainbowBunchie“ Buder regelmäßig für erstklassigen Fifa- bzw. Overwatch-Content.



„Dass unser Streamer-Squad wächst, ist ein wahrlich gutes Zeichen dafür, dass unser Engagement im eSports-Bereich von der Community angenommen wird – die menschliche Komponente scheint ebenso zu überzeugen wie das technische Equipment vom Marktplatz. So holen wir auch sehr fähige Gamer recht früh bereits an Bord“, freut sich Mercedes Krutz, Head of Marketing & HR bei willhaben über die guten Neuigkeiten.



Durch die professionelle, nachhaltige Arbeit des Vereins ist TTW in der heimischen esports-Szene gut etabliert und sowohl für Spieler, Trainer und Streamer attraktiv. Damit die Reichweite künftig weiter gestärkt wird, streamen die Tickling Tentacles übrigens neuerdings in willhaben Branding



„Fifa und Overwatch gehören zu den beliebtesten Twitch-Titeln, Aykut „ICouldPlays“ und Denise „RainbowBunchie“ zu den interessantesten Streamern Österreichs“, gibt Marketing Manager Franz Vosicky, der bei willhaben die eSports-Aktivitäten koordiniert, weitere Einblicke und betont: „Eine Kooperation ist deshalb nicht nur logisch, die beiden passen auch perfekt in unser bestehendes Team.“

Die Neuen vorgestellt: Willkommen „ICouldPlays“ und „RainbowBunchie“!



Der Fifa-Streamer und Caster Aykut „ICouldPlays“ Özbey ist schon seit Jahren ein fester Bestandteil der österreichischen Fifa-Szene. Der 25-jährige Münchner, der aktuell Statistik in Wien studiert, ist nicht nur Streamer, sondern auch regelmäßig als Caster im Einsatz, u. a. bei den österreichischen Staatsmeisterschaften und der EBundesliga. Auf seinem Twitch-Kanal zockt er nicht nur regelmäßig, sondern veranstaltet auch eigene Turniere.

Hier geht es zu ICouldPlays Twitch-Kanal: https://www.twitch.tv/icouldplays



Denise „RainbowBunchie“ Buder ist seit rund eineinhalb Jahren in „Overwatch“ aktiv. Die Diamond-Spielerin und Multimedia Technologie Studentin präferiert die Rolle als Off-Tank. Neben „Overwatch“ interessiert sich die 21-jährige Salzburgerin für Japan, Fantasy-Games und Cosplay. Ihr Einstieg in die Gamingwelt: „Spyro“, der kleine lila Drache in „Year of the dragon“.

Folgt „RainbowBunchie“ auf ihrem Twitch-Kanal: https://www.twitch.tv/rainbowbunchie

Join the crew! Bewirb dich und werde Mitglied des willhaben Streamer-Squad



Professionelles Streamen erfordert professionelles Equipment: Ein leistungsstarker Computer und eine starke Internetleitung sind nur der Anfang. Mehrere Bildschirme geben einen Überblick, ein gut eingestelltes Mikrofon freut die Seher, genauso wie eine hochauflösende Webcam. Die richtige Belichtung und ein Greenscreen sorgen für die perfekte Atmosphäre. Das Equipment der Tickling Tentacles stammt dabei zum überwiegenden Teil vom willhaben Marktplatz.



Wer Teil des TTW-Streamer-Squads werden möchte, hat jetzt die Chance sich via discord zu bewerben: Streaming-Squad Leiter ‚TTW moseph#9208‘ freut sich auf eure Ideen.

